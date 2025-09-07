onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kahvaltılık
Kahvaltı Sofralarınıza Yakışacak 7 Hamur İşi Tarifi

Kahvaltı Sofralarınıza Yakışacak 7 Hamur İşi Tarifi

Yemek.com
Yemek.com - Onedio Üyesi
07.09.2025 - 15:10 Son Güncelleme: 07.09.2025 - 15:11

Günün en önemli öğünü kahvaltı sizin için vazgeçilmezse, özellikle hafta sonu uzun uzun yapılan kahvaltıların tadına doyamayanlardansanız sizi hemen aşağıdaki tariflere doğru alalım. Çünkü kahvaltı sofraları bu hamur işi tarifleriyle çok daha lezzetli, çok daha doyurucu ve nefis olacak! 

En sevilen kahvaltılık hamur işlerinden şu zamana dek belki de denemediğiniz lezzetlere, kısa sürede kolayca yapabileceklerinizden kalabalık kahvaltı sofralarının kurtarıcı olacak tariflere, bu listede yok yok. Şimdiden afiyetler olsun diyor ve kahvaltı sofralarınıza yakışacak hamur işi tariflerini anlatmaya başlıyoruz!

1. Pişi tarifi

1. Pişi tarifi

Kahvaltıların en mis kokulu ismi pişi ilk sırada yerini alsın, tuzlu ve tatlı tüm kahvaltılıklarla uyum içinde olan mis gibi pişilerle güne başlansın. Bunun için tek yapmanız gereken de yaş mayayı ılık su ve toz şekerle aktive etmek, ardından da içine un ve tuzu ilave edip yoğurmak. Hamurunuz kıvamını bulunca kızgın yağda şipşak pişirebilirsiniz. Sonuç nefis.

2. Pastane poğaçası tarifi

2. Pastane poğaçası tarifi

Genelde pastanelerden almaya alışık olduğunuz o poğaçaların aynısını evde, ellerinizle de hazırlayabilir ve hafta içi sabahlarınıza kolaylık getirebilirsiniz. Bir seferde bol bol yapın, bayatlamadan afiyetle tüketin. Bunun için yapmanız gereken de kuru mayayı toz şeker, ışık süt ve suyla aktive etmek, ardından da sıvı yağ, un ve tuz ilave ederek yoğurmak. Pişirmeden önce üzerine yumurta sarısı, yağ ve suyla hazırladığınız karışımı sürmeyi ve tıpkı pastanelerdeki gibi olması için çatalla iz bırakmayı unutmayın.

3. Yalancı su böreği tarifi

3. Yalancı su böreği tarifi

Kahvaltıya en çok yakıştırdığınız hamur işlerinden biri su böreğiyse, su böreği lezzetini evde kolayca yakalamanın yolunu da öğrenmelisiniz. Hazır yufkaları peynir ve yumurtalı, sodalı, sıvı yağlı sosla buluşturun, doğru fırına.

4. Patatesli gül böreği tarifi

4. Patatesli gül böreği tarifi

Porsiyonluk börekler hazırlamayı seviyorsanız akşamdan mis gibi patatesli gül börekleri de hazırlayabilirsiniz. Yufkaları dört parçaya bölün, patatesli baharatlı iç harcını hazırlayın ve yufkalara pay edin. Ardından rulo yaparak gül şekli verin ve fırın tepsisine dizin. Üzerine de yumurta sarısı, çörek otu ya da susam. İşte bu kadar!

5. Sodalı krep tarifi

5. Sodalı krep tarifi

Kahvaltıların aranan hamur işlerinden krep de en lezzetli, en yumuşak, en puf haliyle sizlerle. Yumurta, maden suyu, sıvı yağ, kabartma tozu, un ve tuzu karıştırın ve tavada misler gibi pişirin. Göz göz olan dokusuyla onu çok seveceksiniz.

6. Kaşık dökmesi tarifi

6. Kaşık dökmesi tarifi

Şimdi de yumurta, yoğurt, kabartma tozu, sıvı yağ, un ve tuzu bir araya getiriyor, elde ettiğimiz akışkan kıvamlı karışımı tavaya kaşıkla döküyoruz. İsmini de bu işlemden alan yumuşacık kaşık dökmelerine siz de kahvaltı sofranızda yer açın.

7. Airfryer'da simit tarifi

7. Airfryer'da simit tarifi

Son önerimiz de mutfağında airfryer olanlar için geliyor. Milföy hamurlarının da pratikliğiyle evde yapabileceğiniz en kolay, en çıtır, en lezzetli simitleri hazırlayabilirsiniz. Bunun için milföy hamurlarının çözülmesini bekleyin, ardından içine labne peyniri sürün. Önce rulo şeklinde sarıp sonra da simit şekli verin. Ardından simitlerinizi sırasıyla pekmezli suya ve susama bulayın, airfryer'da 180 derecede 20-25 dakika pişirin. Afiyetler olsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yemek.com
Yemek.com
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın