İlişkinizin Yöneticisi Sen misin, O mu?

Her ilişkide görünmeyen bir direksiyon vardır. Biri daha çok karar alır, biri daha çok uyum sağlar. Bazen farkında olmadan yöneten olursun, bazen de yönetildiğini çok geç anlarsın. Bu test, ilişkinizde iplerin gerçekten kimin elinde olduğunu eğlenceli ama dürüst sorularla ortaya çıkarıyor.