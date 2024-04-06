'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 27. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Zerdeli sütlaç için malzemeler şunlar:
Zerde için;
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı pirinç
7 çay bardağı su
1 çay kaşığı zerdeçal
Sütlaç için;
1 litre süt
Yarım su bardağı pirinç
1 su bardağı şeker
2 tatlı kaşığı nişasta
1. Önce sütlaçla başlıyoruz. Süt ve pirinci tencereye alıp pişiriyoruz.
2. Pirinçler yumuşayınca üzerine şekeri ekliyoruz.
3. Kenarda nişastayı biraz suyla açıyoruz. Kaynayan sütten bir kepçe alıp nişastaya ekliyoruz ve karıştırıyoruz.
4. Daha sonra nişastalı karışımı tencereye alıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz.
5. Sütlaç pişince kaplara ayırıp soğuması için bekletiyoruz.
6. Sıra zerdeyi yapmada. Zerde için su ve pirinci tencereye alıp pişiriyoruz.
7. Pirinçler yumuşadığında zerdeçal ve şekeri ekliyoruz. Kaynayıp kıvam alınca ocaktan alıyoruz.
8. Ilınınca sütlaçların üzerine döküyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz.