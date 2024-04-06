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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 27. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 27. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü burada. 👇

27. gün için ilk menü şöyle:

  • Havuç çorbası

  • Etli fajita

  • Zerdeçallı spagetti 

  • Ayvalı crumble

Aynı çorbaları yapmaktan sıkıldıysanız havuç çorbasını deneyebilirsiniz.

Aynı çorbaları yapmaktan sıkıldıysanız havuç çorbasını deneyebilirsiniz.

Havuç çorbası için malzemeler şunlar:

  • 2 havuç

  • 1 soğan

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 litre su

  • 1 çay bardağı süt

  • Tuz - Karabiber

1. Havuçları rendeliyoruz. Soğanları da küp küp doğruyoruz.

2. Tencereye sıvı yağı alıp üzerine soğanları ekliyoruz. Soğanları bir süre böyle karıştırıyoruz.

3. Havucu da üstüne ekliyoruz. 3-4 dakika güzelce kavuruyoruz.

4. Tereyağını ve unu da bu karışıma ekliyoruz. Güzelce kavurup suyunu ekliyoruz.

5. Havuçlar yumuşayınca blenderdan geçiriyoruz. 

6. Son olarak tuz, karabiber ve sütü ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Bu çorbayı yapmak bu kadar basit!

Et sevenlerin bayılacağı etli fajita iftarda tercih edebileceğiniz bir tarif.

Et sevenlerin bayılacağı etli fajita iftarda tercih edebileceğiniz bir tarif.

Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 500 gram dana bonfile

  • 1 mor soğan

  • 1 sivri biber

  • 1 kapya biber

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

  • Kırmızı toz biber

1. Tüm malzemeleri jülyen doğruyoruz.

2. Etleri marine etmek için zeytinyağı ve baharatları alıp karıştırıyoruz. Etleri de üzerine alıp bir süre bu şekilde marine ediyoruz.

3.Tavaya tereyağını alıp soğanları soteliyoruz.

4. Biberleri de ekleyip sotelemeye devam ediyoruz.

5. Bu tavaya marine ettiğimiz etleri de ekleyip güzelce pişiriyoruz.

Tortilla eşliğinde etlerinizi servis edebilirsiniz.

Baharatlı bir makarna için zerdeçallı spagetti yapabilirsiniz.

Baharatlı bir makarna için zerdeçallı spagetti yapabilirsiniz.

Bu makarna için malzemeler şunlar:

  • 1 paket spagetti

  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

  • Tuz

Sosu için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal

  • 1 çay bardağı süt

  • Tuz

1. Önce makarnayı haşlıyoruz. Haşlarken suya tuz ve zerdeçal ekliyoruz. 

2. Bu sırada sosumuzu hazırlayalım. Bunun için yağları sos tenceresine alıyoruz ve kızdırıyoruz. 

3. Üzerine ezilmiş sarımsakları ekliyoruz. Zerdeçalı ve tuzu da ekleyip güzelce birleştiriyoruz. Son olarak sütü de ekliyoruz. Böyle 1-2 dakika kavurup kenara alıyoruz.

4. Haşlanan makarnayla bu sosu birleştirip karıştırıyoruz.

Lezzetli bir tatlıyla iftar menümüzü tamamlayalım.

Lezzetli bir tatlıyla iftar menümüzü tamamlayalım.

Ayvalı crumble için malzemeler şunlar:

Hamuru için;

  • 125 gram tereyağı

  • 1.5 çay bardağı esmer şeker

  • 1 su bardağı ve 1 yemek kaşığı un

  • 60 gram öğütülmüş yulaf

  • 1 paket vanilin

Meyveli karışım için;

  • 3 ayva

  • 1 su bardağından iki parmak eksik esmer şeker

  • Yarım su bardağı portakal suyu

  • Yarım tatlı kaşığı tarçın

1. Önce ayvaları soyup küp küp doğruyoruz.

2. Esmer şeker ve portakalı tencereye alıyoruz ve karıştırıyoruz.

3. Ayva ve tarçını da ekleyip yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz.

4. Hamuru için tereyağı dışındaki tüm malzemeleri robota alıp çekiyoruz. 

5. Soğuk tereyağını küp küp doğruyoruz. Ve hamur karışımına ekliyoruz. Hamurun topak topak bir kıvamda olması gerekiyor.

6. Meyveli karışımı fırın kabına döküyoruz. Üzerine de hamur parçalarını serpiyoruz. 200 derecede 20 dakika pişirsek yeter.

27. günün ikinci menüsü şöyle:

  • Bal kabağı çorbası

  • Şinitzel

  • Patates salatası

  • Zerdeli sütlaç

Yine farklı bir çorba arayanlar için bal kabağı çorbası tarifi denenebilir.

Yine farklı bir çorba arayanlar için bal kabağı çorbası tarifi denenebilir.

Bu çorba için malzemeler şunlar:

  • 3 dilim bal kabağı

  • 1 soğan

  • 1 patates

  • 1 havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 su bardağı süt

  • 1 litre su

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

  • Zerdeçal

1. Kabakları ve soğanları küp küp doğruyoruz. Patatesi ve havucu rendeliyoruz.

2. Suyu tencereye koyup üzerine kabakları ve patatesleri ekliyoruz.

3. Tavaya sıvı yağı alıyoruz. Soğan, sarımsak ve havucu ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan bu sebzeleri tencerenin üzerine ekliyoruz.

4. Sebzeler yumuşadıktan sonra baharatları ve sütü ekleyip kaynatmaya devam ediyoruz.

Bal kabağı çorbasından sonra şinitzel iyi gider diye düşündük.

Bal kabağı çorbasından sonra şinitzel iyi gider diye düşündük.

Şinitzel için gerekli malzemeler şunlar:

  • 4 parça tavuk göğsü

  • Tuz - Karabiber

Kaplaması için;

  • 2 yumurta

  • 5 yemek kaşığı un

  • 1.5 su bardağı galeta unu

1. Tavuk göğüslerini uzunlamasına kesiyoruz.

2. Üzerine streç koyup biraz açıyoruz. İncelmesi için bu işlemi yapıyoruz.

3. Tavuk göğüslerinin her iki tarafını tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz.

4. Yumurtaları bir kaseye alıp çırpıyoruz. Un ve galeta ununu da ayrı tabaklara koyuyoruz.

5. Tavuk göğüslerini önce una buluyoruz. Daha sonra yumurtaya ve en son galeta ununa buluyoruz.

6. Bu şekilde kapladığımız tavukları derin yağda kızartıyoruz.

Şinitzelin yanına patates salatası yaparsak çok güzel olur.

Şinitzelin yanına patates salatası yaparsak çok güzel olur.

Patates salatası için malzemeler şunlar:

  • 4 patates

  • 1 mor soğan

  • 4-5 dal maydanoz

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1.5 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz - Karabiber

  • Sumak

1. Önce patatesleri haşlıyoruz. 

2. Haşlanan patatesleri küp küp doğruyoruz. 

3. Soğanları jülyen, maydanozları incecik kesiyoruz. 

4. Patateslerin üzerine soğan ve maydanozları ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve sumak ekleyip dikkatli şekilde karıştırıyoruz.

Ve sıra tatlıya geldi. Zerdeli sütlaç hafif tatlı seçeneklerinden biri.

Ve sıra tatlıya geldi. Zerdeli sütlaç hafif tatlı seçeneklerinden biri.

Zerdeli sütlaç için malzemeler şunlar:

Zerde için;

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 7 çay bardağı su

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

Sütlaç için;

  • 1 litre süt

  • Yarım su bardağı pirinç

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 tatlı kaşığı nişasta

1. Önce sütlaçla başlıyoruz. Süt ve pirinci tencereye alıp pişiriyoruz. 

2. Pirinçler yumuşayınca üzerine şekeri ekliyoruz.

3. Kenarda nişastayı biraz suyla açıyoruz. Kaynayan sütten bir kepçe alıp nişastaya ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 

4. Daha sonra nişastalı karışımı tencereye alıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. 

5. Sütlaç pişince kaplara ayırıp soğuması için bekletiyoruz.

6. Sıra zerdeyi yapmada. Zerde için su ve pirinci tencereye alıp pişiriyoruz. 

7. Pirinçler yumuşadığında zerdeçal ve şekeri ekliyoruz. Kaynayıp kıvam alınca ocaktan alıyoruz.

8. Ilınınca sütlaçların üzerine döküyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz.

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