'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 27. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Havuç çorbası için malzemeler şunlar:

2 havuç

1 soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 litre su

1 çay bardağı süt

Tuz - Karabiber

1. Havuçları rendeliyoruz. Soğanları da küp küp doğruyoruz.

2. Tencereye sıvı yağı alıp üzerine soğanları ekliyoruz. Soğanları bir süre böyle karıştırıyoruz.

3. Havucu da üstüne ekliyoruz. 3-4 dakika güzelce kavuruyoruz.

4. Tereyağını ve unu da bu karışıma ekliyoruz. Güzelce kavurup suyunu ekliyoruz.

5. Havuçlar yumuşayınca blenderdan geçiriyoruz.

6. Son olarak tuz, karabiber ve sütü ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Bu çorbayı yapmak bu kadar basit!