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Hayallerin Sahici mi Yoksa Rüya mı?

Hayallerin Sahici mi Yoksa Rüya mı?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 18:31

Hayallerinle süslü fantezi dünyana giriş yapıyoruz. Bakalım senin hayallerin ne kadar küflenmiş?

Hazırsan Teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

3. Günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

4. İnsan ilişkilerinde güçlü olduğunu söyleyebilir misin?

4. İnsan ilişkilerinde güçlü olduğunu söyleyebilir misin?

5. İnsanlara hayallerinden sıkça söz ediyor musun?

5. İnsanlara hayallerinden sıkça söz ediyor musun?
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6. Başarılı bir iş hayatına ya da akademik kariyere sahip misin?

6. Başarılı bir iş hayatına ya da akademik kariyere sahip misin?

7. Bu görsellerden hangisi sana hayallerini daha çok çağrıştırıyor?

8. Hayallerine dair umudun var mı yoksa sen de bu hayattan nasibini alıp oturdun mu?

8. Hayallerine dair umudun var mı yoksa sen de bu hayattan nasibini alıp oturdun mu?

9. Son olarak seni destekleyen, başarabileceğine inancı olan biri var mı hayatında?

9. Son olarak seni destekleyen, başarabileceğine inancı olan biri var mı hayatında?

Hayallerine açılan kapının eşiğindesin!

Hayallerine açılan kapının eşiğindesin!

Hayallerine dokunabileceğin kadar yakınsın. Bu hayaller, sadece gece başını yastığa koyduğunda gördüğün uçuk kaçık rüyalar değil. Bunlar, gerçek, somut ve canlı hayaller. Bu hayaller, her sabah gözlerini açtığında seni karşılayan ve seni ileriye doğru iten birer hedef. Her gün, bu hedeflere doğru adım adım ilerliyorsun. Her adımda, rüyaların biraz daha gerçek oluyor, biraz daha canlı ve ulaşılabilir hale geliyor. Bu hayaller, sadece birer rüya olmaktan çıkıp, senin için birer amaç haline geliyor. Onlar, senin yaşam enerjini, motivasyonunu ve hırsını besliyor. Bu hırsla, hayallerin birer birer gerçeğe dönüşüyor. Ve bu süreçte, hayatın sadece bir yaşam mücadelesi olmaktan çıkıp, bir başarı hikayesine dönüşüyor. Bu yolda ilerlerken, hayallerin ve hedeflerin seni sadece ileriye değil, aynı zamanda yukarıya doğru taşıyor. Ve sonunda, hayallerin gerçeğe dönüştüğünde, başarının zirvesinde olduğunu görüyorsun.

Senin hayallerin bir rüyadan ibaret...

Senin hayallerin bir rüyadan ibaret...

Rüyaların, hayallerin, adını ne koyarsan koy, o rafta tozlanıp küflenmeyi bekliyor. Evet, doğru duydun! Kendi dünyanın, kendi hayallerin, kendi hedeflerin... Ama ne yazık ki, onları gerçekleştirmek için bir parmak bile oynatmıyorsun. Sanki onlar sadece birer düş, birer fantezi ve öyle kalmalarını istiyorsun. Eğer bu senin tercihinse, elbette ki sorun yok. Hayallerin kendi özel dünyanda birer fantezi olarak kalsın. Fakat durum biraz farklıysa, yani yattığın yerden mucizeler bekliyorsan, o zaman sana bir haberimiz var: Hiç bekleme! Evet, belki biraz sert oldu ama gerçek bu. Mucizelerin gerçekleşmesini beklemek yerine, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmelisin. Çünkü hayaller, onları gerçekleştirecek kişiyi bekler, mucizeleri değil. Haydi, şimdi harekete geçme zamanı!

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