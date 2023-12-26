Hayallerin Sahici mi Yoksa Rüya mı?
Hayallerin Sahici mi Yoksa Rüya mı?
Hayallerinle süslü fantezi dünyana giriş yapıyoruz. Bakalım senin hayallerin ne kadar küflenmiş?
Hazırsan Teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. Günde ortalama kaç saat uyuyorsun?
4. İnsan ilişkilerinde güçlü olduğunu söyleyebilir misin?
5. İnsanlara hayallerinden sıkça söz ediyor musun?
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6. Başarılı bir iş hayatına ya da akademik kariyere sahip misin?
7. Bu görsellerden hangisi sana hayallerini daha çok çağrıştırıyor?
8. Hayallerine dair umudun var mı yoksa sen de bu hayattan nasibini alıp oturdun mu?
9. Son olarak seni destekleyen, başarabileceğine inancı olan biri var mı hayatında?
Hayallerine açılan kapının eşiğindesin!
Senin hayallerin bir rüyadan ibaret...
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