Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:13

İdealler, hedefler, başarılar ve yenilikler gündeme geliyor. Güneş ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle Zodyak'ın 12 burcu da kısıtlamalardan sıyrılıyor. Otorite figürleri değişiyor, bakalım sizin hayatınızda neler değişecek... 

20 Ağustos Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 20 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün otorite figürleri ile gerilim yaşayabilirsin. Üzerinde baskı kurulması, cesaretinin ve özgürlüğünün engellenmesi seni her zamankinden çok daha fazla zorlayabilir. Kalıplara sığmayan koç burçları için Güneş Satürn karesi, zorlu geçebilir. İş yerinde sınırlandırılıcı patron, aile içinde müdahaleci baba ve ilişkide baskın taraf seni yorabilir! 

Bu dönemde özellikle kendi özgür hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Kendi kararlarını vermek ve istediğini elde etmek senin için çokça önemli olabilir. Bu aşamada otoriteye isyan eden kişi olacağına eminiz. Satürn'ün enerjisine karşı, cesaretin ile fark yaratabilirsin. Özellikle iş yerinde aldığın kararlarda kendinden emin olmalı, gerektiğinde haklı olduğunu üstlerine ispat etmelisin. Başarılı ve yetenekli olduğunu herkese göstererek gerçek gücünü kanıtlayabilirsin. 

Tüm bunların yanında romantik ilişkinde de kendini rahat ve özgür hissetmek isteyebilirsin. İlişkide huzura ihtiyacın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün düzene uyum sağlamak istemeyebilirsin. Kendi yolunu çizmek, kendi kurallarını koymak ve istediğini yapmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Özellikle finansal konularda alacağın kararlarda bağımsız olmak isteyebilirsin. Kazanmayı da kaybetmeyi de kendi kararın ile seçmiş olmak ve risk almak senin için heyecan verici olabilir. Çünkü Güneş ile Satürn arasındaki kare açı, sınırlarını aşman konusunda seni destekleyebilir. Fakat dikkatli olmalısın, zira sınırı biraz fazla aşabilir ve kontrolsüzce risk alabilirsin. 

Tam da bu aşamada durum kontrolden çıktığında, kazanma hırsı ile büyük kayıplar yaşayabilirsin. Belki de bu enerjiyi mevcut düzenini yüceltmek ve geliştirmek için kullanmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Bu sayede iş hayatında bir adım öne geçerek kariyerinde yükselme fırsatı elde edebilirsin. 

Uyum sağlamakta zorlandığın bugün sana neyin iyi geleceğini ise çok biliyoruz! Bu dönemde flörtleşmek, aşkın heyecanına kapılmak ve yeni insanlarla tanışmak sana iyi gelebilir. Kalbini aç ve maceraya atmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendi değerlerini ve hedeflerini gözden geçirebilirsin. Olduğun kişiyi sorgulayabilir, daha başarılı, daha iyi, daha mutlu olma hevesine kapılabilirsin. Zaman zaman özellikle de iş hayatında kişisel yeterliliğini sorgulayabilirsin. Kendinden şüphe etmene sebep olan Güneş ile Satürn arasındaki kare açıya aldanmamalısın. Fakat yetkinliğine ve uzmanlık alanına uygun yeni hedefler belirleyerek başarılı olma ihtimalin artıyor. Yani bu negatiflerden kurtulup gerçekliğe odaklanırsan gücünü kanıtlayacak ve başarılı olacaksın. 

Haliyle bu durum sana iş hayatında statü ve para kazandıracak. Bu sayede özellikle günün ikinci yarısında kendine yeniden güvenmeye başlayacaksın... Belki de iş hayatında insiyatif kullanmanın ve bazı riskler almanın zamanı gelmiştir.

Güneş'in güçlü enerjisi ile aşk da gündeminde yer alabilir. Bu dönemde mevcut ilişkini sağlamlaştıracak adımlar atabilirsin. Partnerine karşı daha romantik ve ılımlı olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren sorumluluklarını daha fazla ciddiye alabilirsin. Başarı odaklı bir şekilde hareket edebilir, bulunduğun her ortamda otoriteni kurmaya odaklanabilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle, benim demeye başlayabilirsin. Duyguların ile hareket etmeyi bir kenara bırakıp herkese kim olduğunu gösterebilirsin. 

Özellikle de iş hayatında kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. Birilerinin gözü üzerinde olabilir, sakın tereddüt etme! Profesyonel hayatında çok kazandığın ve adından söz ettirdiğin bir dönem başlıyor. Bunun için iş başvuruları, görüşmeler ve yeni girişimlere odaklansan iyi olur. Biraz çabayla fırsat ayağına gelecektir. 

Tam da bu noktada iş hayatında özel hayatın arasındaki dengeyi kurmak senin için çok önemli olacak. Çünkü net ve kararlı duruşun aşk hayatında pek de işine yaramaz. Senin romantik tavırların ve duygusal yaklaşımına alışık olan partnerin, yine bu ilgiyi bekleyecektir. Bu süreçte daha fedakar ve daha az bencil olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden çok daha ciddi ve karizmatik olabilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açı seni desteklerken, tüm gözleri üzerine çekebilirsin. Aman dikkat, yıldızının düşük olduğu bugün nazara da gelebilirsin. Bu aşamada özellikle iş hayatında mevcut düzenini koruyabilmek adına daha fazla disiplinli olabilirsin. Öte yandan yatırımlarını ve girişimlerini gizli yürütebilir ve daha az risk alabilirsin. 

Satürn'ün güçlü etkisi altında toplumdaki konumunu güçlendirme ve statünü arttırma ihtimalin çok yüksek. Bu fırsatı iyi değerlendir ve kariyer merdivenlerini hızla çıkmaya odaklan. Zira Merkür de burcunda gerilerken yavaş yavaş önüne açılıyor ve sen yükselişe geçiyorsun! 

Bugün biraz da bekar Aslan burçları hakkında konuşmak istiyoruz. Kendini yeni bir aşka hazır hissetmiyor olabilirsin, fakat geçmişe dönmek konusunda istekli gibisin. Satürn'ün etkisi altında bu hatayı yapmamalısın. Artık önüne bakmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün mücadeleci ruhun uyanıyor! Hedeflerine ulaşmak ve engellileri açmak konusunda ısrarcı ve başarılı olacaksın. Güneş ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle mükemmeliyetçi kişiliğin ortaya çıkacak. Odaklandığın her işte fark yaratacaksın! Elbette bir Başak burcu olarak sen bunu alışıksın. Lakin bu kez başarıların gerekli mercilerin de dikkatini çekecek. İş yerinde ödül, prim, ikramiye ya da statü kazanımına sebep olacak gelişmeler peş peşe yaşanacak. 

Başarıyla güçlenecek, kazandıkça hırslanacak ve kendi düzenini inşa etmek konusunda hevesleneceksin. Yılın neredeyse başından bu yana hedeflediğin girişim ve yatırımlara şans vermenin zamanı geldi. Bir an önce etkili işler yapsan iyi edersin. Bu dönemde özellikle de Güneş'in etkisi ile sektöründe adından söz ettirecek işlere imza atacaksın. 

Biraz da aşktan söz edelim. Bugünlerde kalbini çalacak kişiyle tanışacaksın. Sosyalleşme ve yeni ortamlara karışmaya özen göster. Bu aşk sana çok iyi gelecek... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde denge ve uyum öne çıkacak. Özellikle romantik ilişkini ve ortaklıklarını güçlendirmek için çaba sarf etmen gerekecek. Huzurlu bir ortamda yer almak kendini rahat hissetmen adına her zamankinden çok daha önemli olacak. Güneş ile Satürn'ün arasındaki kare açının da etkileriyle uzlaşmacı bir tavır takılacaksın. İlişkilerini çatışmalardan uzak, güvenle ve sevgiliyle inşa edeceksin. 

Tam da bu noktada kurduğun iş birliklerinin ya da ortaklıkların temelleri sağlam olacak. Güven duygusu en çok da finansal ortaklıklar ve ortak kaynakların yönetiminde elini güçlendirecek. Gönül rahatlığıyla inşa ettiğin ilişkilerinde her halükarda kazanan tarafta yer alacaksın. Dengeli ve uyumlu kişiliğinle işine kattıkların takdir edilecek. 

Öte yandan aşk hayatında da bu durum seni mutlu edecek. Tanıştığın herkese güven veren halin, beklenmedik biri aşkı da beraberinde getirecek. Romantizmin ve aşkın tadını çıkar. Yakaladığın içsel denge ile aile birliğini ve bağlılığını da güçlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iç dünyanı keşfedeceksin! Etrafındaki kişilere ve onların hayatına kattıklarına değil, kendini odaklanmanın zamanı geldi. Geçmişten bugüne hatalarını, başarılarını ve hedeflerine gözden geçirerek detayları analiz etmek isteyebilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açının da etkisiyle daha geniş bir bakış açısına sahip olabilirsin. Bu sayede yeterli öz eleştiriyi de yaparak kendine yeni bir yol çizme şansı elde edebilirsin.

Üstelik bu yol, özgürlüğüne ve başarılarına gidiyor... Önünü açacak, özellikle psikolojik ve ailesel engelleri yıkıp geçecek bir güce sahip olacaksın. Artık kontrol sende. Şimdi dümeni nereye çevireceğini çok önemli. Bize soracak olursan Satürn'ün etkisi altındayken ticaret, girişim ve yatırımlar ön planda olmalı. 

Tabii aşk da hayatın vazgeçilmez bir parçası. Hayatını dikkatle analiz ettiğin bu dönemde ilişkilerinde yaptığın hataları da ele alabilirsin. Belki de bu sayede ilişkinde ikinci bir şans elde edebilirsin. Mutluluğu yakalamaya birkaç adım uzaktasın. Tutkularını ve romantizmini ortaya koy. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün fırsatlarla dolu bir gün olabilir. Pek çok teklif, imkan ve tesadüf sonucu güzellikler seni bulabilir. Güneş ile Satürn'ün arasındaki güçlü açının etkisiyle, yeni heyecanların peşinden koşmaya başlayabilirsin. Bu dönemde seyahat etmek, yeni eğitimlere katılmak, uzmanlık alanını genişletmek ya da keşfetmek isteyebilirsin. Hayatına yeni şeyler katmaya odaklanmalısın. Tam da bu noktada ufkunu açacak ve bakış açını genişletecek tecrübeler seni her zamankinden çok daha fazla heyecanlandırabilir. 

Ne dersin, uzun zamandır hedeflediğin ya da hayalini kurduğun programa dahil olmanın zamanı gelmedi mi? Bu program kariyer, eğitim ya da keşif odaklı olabilir. Bu aşamada doğru karar verip gerçekten sana iyi gelecek şeye yönelmelisin. Gökyüzünün durumuna bakılırsa Güneş'in de etkisi ile bugün bilgi ve tecrübeye odaklanmalısın. Bu sayede akademik ve kariyer alanlarında aynı anda başarı elde edebilirsin. 

Başarılı olmak kadar mutlu olmanın da önemli olduğu bir gün seni bekliyor. Tatlı sürprizler, ailen ve yakın dostlarından gelecek özel jetler yüzünü güldürecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bir süredir üzerinde çalıştığın hedeflere ulaşma şansın her zamankinden çok daha yüksek. Güneş ve Satürn arasındaki kare açının etkisiyle ön plana çıkan disiplinli çalışma şeklin ve dikkatli kişiliğin kazanmanı sağlayacak. Açıkçası bugün neredeyse hatasız olacak ve mükemmeli elde ederek herkesi şaşırtacaksın. Geniş etki alanın ve entelektüel kişiliğin sayesinde güzel işler başaracaksın. 

Gökyüzünde güçlü enerjilerin bir araya geldiği bu dönemde, Zodyak'ın en güçlülerinden biri de sen olacaksın. Sektöründeki eksikleri görecek, yeni girişimler ve beklenmedik adımlar atacaksın. Hem sezgilerin hem de bilginle kariyerinin seyrini değiştirebileceksin. 

Tabii bu arada biraz da kendine vakit ayırmalısın. Aşka, sevgiye, ailene ve dostlarına ihtiyaç duyabilirsin. Zihnen ve ruhen kendini iyi hissetmek için duygusal bağların bugün her şeyden çok daha önemli olabilir. Unutma sevilmek sana en az başarmak kadar güç veriyor. Ancak zaman zaman profesyonel hayata fazla odaklanacak sevdiklerini ihmal ediyorsun. Fakat bugün özellikle günün ikinci yarısını ailene ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün potansiyelinin farkına varmalısın. Güneş ve Satürn arasındaki kare açı seni destekliyor. Sen de buna göre hareket ederek hak ettiğini elde etmeye odaklanmalısın. Basit engeller karşısında asla pes etmemeli, kendi gücüne güvenerek düzlüğe çıkacağına inanmalısın. Kare acının olumlu etkisiyle zorlukların dışında, kısıtlama ve baskılara da göğüs görebilirsin. Kendine inanırsan başaramayacağın hiçbir şey yok. Hatta bugün Ağustos ayının en başarılı ve şanslı gününü yaşıyor olabilirsin. 

Bu aşamada sağlığın üzerinde de olumlu etkiler fark edeceksin. Bir süredir devam eden ilaç tedavisi son bulabilir. Bedenin ve ruhun şifa enerjisi ile dolup taşabilir. Görünen o ki bu zorlu süreç artık son buluyor. Her fırsatta sağlıklı olmanın tadını çıkar. 

Enerjini iyi değerlendir, hayata karış ve sosyalleş. Özellikle bir süredir pek çok engel ve zorlukla mücadele eden Kova burçları bu sözümüz size: Güzel günler başlıyor, siz de mutluluğa odaklanın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hayal gücünü kullanmalısın. Yaratıcı ve romantik enerjilerden beslenmelisin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle üretmeye odaklanacaksın. Gün boyunca yeni fikirlere ve düşüncelere dalabilirsin. Güneş'in sana ilham veren enerjisiyle güzellikler keşfedebilirsin. Kendine yeni bir dünya inşa etmek istiyorsan bugün mutlaka harekete geçmeli. 

Ev değişikliği yapmak, taşınmak, iş değiştirmek ya da düzen kurmak için harika bir gün. Yenilik enerjisi ve yaşama tutkusuyla artan motivasyonun seni besleyecek. Bu da hem iş hem de aşk hayatında güzellikleri beraberinde getirecek. 

Ne diyelim bugün dokunduğun her şey güzelleşecek! Bu yüzden bir an önce partnerinin kalbine dokun, çocuklarının, geniş ailenin ve dostlarının sevgisiyle büyümeye odaklan. Aile olmanın, dost olmanın ve her şeyden önce var olmanın tadını çıkar. Çünkü hayat senin enerjinle çok daha güzel. Bu arada iş hayatında başarılarında ihmal etme tabii! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın