Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün otorite figürleri ile gerilim yaşayabilirsin. Üzerinde baskı kurulması, cesaretinin ve özgürlüğünün engellenmesi seni her zamankinden çok daha fazla zorlayabilir. Kalıplara sığmayan koç burçları için Güneş Satürn karesi, zorlu geçebilir. İş yerinde sınırlandırılıcı patron, aile içinde müdahaleci baba ve ilişkide baskın taraf seni yorabilir!

Bu dönemde özellikle kendi özgür hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Kendi kararlarını vermek ve istediğini elde etmek senin için çokça önemli olabilir. Bu aşamada otoriteye isyan eden kişi olacağına eminiz. Satürn'ün enerjisine karşı, cesaretin ile fark yaratabilirsin. Özellikle iş yerinde aldığın kararlarda kendinden emin olmalı, gerektiğinde haklı olduğunu üstlerine ispat etmelisin. Başarılı ve yetenekli olduğunu herkese göstererek gerçek gücünü kanıtlayabilirsin.

Tüm bunların yanında romantik ilişkinde de kendini rahat ve özgür hissetmek isteyebilirsin. İlişkide huzura ihtiyacın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...