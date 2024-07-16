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Ebeveynler Buraya: Çocuğuma Temizliği Nasıl Aşılarım?

Ebeveynler Buraya: Çocuğuma Temizliği Nasıl Aşılarım?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 13:01

Muhtemelen hayatta en zor şeylerden biri temizlikten keyif almaktır. Yetişkinler için bile sıkıcı olan bu tür bir alışkanlığı, çocuklara kazandırmak ise beklendiği gibi epey meşakkatli olabilir. Ama neyi nasıl uygulamanız gerektiğini bilirseniz çocuklar için korkunç temizlik günlerini koskoca bir oyun gününe dönüştürebilirsiniz. Bunun sadece hangi yolu izlemeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekli.

Eğer çocuğunuza erken yaştan temizlik alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız bu önerilere mutlaka göz gezdirmelisiniz! 😎

1. Temel rutinler oluşturun.

Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmadan önce onları temel rutinlerle tanıştırmak daha doğrudur. El yıkamak, diş fırçalamak ve banyo yapmak gibi basit görünen rutinler aslında en önemli konular arasındadır. Çünkü etrafında kişisel hijyene önem verildiğini gören çocuklar, çevrelerini temiz tutmaya daha fazla dikkat ederler. Böylece ileride temizlik alışkanlığı kazanmakta o kadar da zorlanmazlar. 🦷

2. Bakteri ve mikrop kavramlarını açıklayın.

Çocuklar için bakteri, kir ve mikrop gibi kavramların tehlikesini kavramak çok kolay olmayabilir. Her şeye oyun gözüyle bakan minikler etrafı dağıtıp kirletmeye bayılırlar. Ama bunu daha çok, bu tür kavramların neden olduğu tehlikeyi bilmediklerinden yaparlar. Dolayısıyla onlara yaramaz davranışları sonunda kızmak doğru bir çözüm değildir, aksine aynı şeyi tekrarlamalarına neden olur. Bunun yerine oturup yaptıkları şeyin neden yanlış olduğu ve sağlığı nasıl tehdit ettiği konusunda mantıklı bir konuşma yapmak, çoğu zaman çok daha etkilidir. 😉

3. Yapabileceği görevler verin.

Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırırken onlardan çok fazla şey beklememek de önemlidir. Çünkü bir anda üzerine birçok sorumluluk atfedilen minikler, anında durumdan olumsuz etkilenebilir ve ileride bile temizlik yapmakta zorlanacak duruma gelebilirler. Bunun yerine, onlara çok daha basit ve eğlenceli görevler vermek gerekir. Örneğin; ondan size bir şeyler getirmesini veya aldığı eşyayı yerine koymasını istemek, doğru bir başlangıç hamlesidir. 🤗

4. Kendi oyuncaklarını düzenlemeye teşvik edin.

Çocuklar için oyun saatleri gün içindeki en eğlenceli anlardır. Ancak arkada bıraktıkları dağınıklığı toplamak her zaman o kadar keyifli olmaz. Bu gibi davranışlarında farkındalık kazanması için çocuğun teşvik edilmesi gerekir. Örneğin; sonrasında sevdiği bir şeyi yemesi için ondan oyuncaklarını düzenlemesini isteyebilir, hatta ilk başlarda bu alışkanlığı ona kazandırken birlikte oyuncak toplamaya davet edebilirsiniz. Çünkü bu bile bir yerden sonra oyun halini alacak etkili bir eylemdir. 🎭

5. İyi bir yol gösterici olun.

Bir çocuğun temiz ve titiz olması için önce bu eylemleri etrafında görmesi gerekir. Çocuklar için ebeveynler, davranışları kopyalanan rol modelleridir. Bu nedenle eğer ona temizlik alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız, öncelikle kendinizden ve ailenizden başlamak üzere bu davranışları sergilemeniz gerekir. Bir şeyin herkes tarafından yapıldığını gören bir çocuk, bir yerden sonra zaten bunu kendi başına yapmak isteyecektir. ✌️

6. Kişisel hijyenin önemini vurgulayın.

Elbette ortamın ve evin temizliğinden önce kişisel hijyen konularında ona örnek olmak gerekir. Bedenine nasıl bakması gerektiğini anlayan bir çocuk, mikrop ve bakteri kavramlarının tehlikesini de daha iyi ayırt eder. Bu da onu temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamak istemeye teşvik eder. Bu aşamada onun hoşuna giden renkli diş fırçaları, güzel kokulu kremler ve ışıklı bakım malzemeleri edinmeyi de deneyebilirsiniz. 🥳

7. Doğru kaynaklar kullanın.

Temizlik sırasında kullanılan malzemelerin çocuklar üzerindeki etkisi fazladır. Çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlerinki kadar gelişmediğinden, eğer fazla kimyasal kullanıyorsanız onu temizlik saatlerinde evden uzaklaştırmanız en iyisidir. Ama bu da etrafında temizlik yapıldığını görmeden büyümesine neden olacağından alışkanlık kazanmasına katkı sağlamaz. Bunun yerine doğal ve sürdürülebilir malzemeler kullanırsanız, bir de bu ürünleri anlatarak uygularsanız belki onun dikkatini de çekebilirsiniz. ♻️

8. Sevdiği şeylerle oynamasına imkan tanıyın.

Birçok çocuk suyla oynamaktan hoşlanır. Bu nedenle onu temizliğe başlatırken balkon veya araba yıkamak, bahçe sulamak gibi suyla yapılan aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Bu tür etkinlikler, onun gözüne görev gibi görünmeyeceğinden çok daha kolay tamamlanır. Ardından yavaş yavaş işin dozunu artırabilir ve ona, etrafını temiz tutması için yapması gereken şeyleri hızlıca öğretebilirsiniz. 😎

9. Temizliği oyuna dönüştürün.

Temizlik günlerinde evin içinde mutlu ve enerjik bir hava yaratmak da önemlidir. Sevdiği şarkıları açmak, onunla birlikte dans etmek ve en sevdiği elektronik cihazı kullanmasına izin vermek onu temizliğe teşvik edebilir. Örneğin; kolları uzayıp kısalan, parçaları sökülüp takılan elektrikli süpürgeler birçok çocuk için eğlenceli bir robot gibidir. Bu da ona etrafı süpürmeyi öğretmek için mükemmel bir yöntemdir. 😉

10. Kendi yöntemlerini keşfetmesine izin verin.

Elbette onun kendi başına bir birey olduğunu unutmamak da gerekir. Nitekim, çocuklar yetişkinlerden oldukça farklı düşünürler. Bu nedenle verdiğiniz görevleri yerine getirirken, kimi zaman kendi yöntemlerini denemek isteyebilirler. Ona katı kurallar koymak yerine esnek bir alan sunmak, hem kendi başına bir şeyler yapmasına yardımcı olur hem de temizliğe karşı daha olumlu duygular geliştirmesini sağlar. 💚

11. Onu tebrik edin.

Ve her şeyden önemlisi, gün sonunda ne yaşanmış olursa olsun, onu en azından gösterdiği çaba için tebrik etmek gerekir. Çünkü çocuklar duygularıyla hareket eder ve sizin davranışlarınızdan çabuk etkilenirler. Ona, hiçbir şey yapmamış olsa bile, en azından orada bulunduğu için teşekkür edebilirsiniz. Yaptığı görevler ne kadar küçük olursa olsun onu tebrik edebilir ve sevdiği bir etkinlik, oyun veya yemekle ödüllendirebilirsiniz. Böyle bir rutin oluşturduğunuz zaman ona kalıcı bir hijyen ve temizlik alışkanlığı da kazandırmış olursunuz. 👏

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