Ebeveynler Buraya: Çocuğuma Temizliği Nasıl Aşılarım?

Ve her şeyden önemlisi, gün sonunda ne yaşanmış olursa olsun, onu en azından gösterdiği çaba için tebrik etmek gerekir. Çünkü çocuklar duygularıyla hareket eder ve sizin davranışlarınızdan çabuk etkilenirler. Ona, hiçbir şey yapmamış olsa bile, en azından orada bulunduğu için teşekkür edebilirsiniz. Yaptığı görevler ne kadar küçük olursa olsun onu tebrik edebilir ve sevdiği bir etkinlik, oyun veya yemekle ödüllendirebilirsiniz. Böyle bir rutin oluşturduğunuz zaman ona kalıcı bir hijyen ve temizlik alışkanlığı da kazandırmış olursunuz. 👏