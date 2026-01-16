onedio
Dünyanın Hikâyesi En Güçlü 10 Adası: Neden Bu Kadar Meşhurlar, Neden Unutulmuyorlar?

Cem Kınay
16.01.2026 - 18:57

Bazı adalar vardır.

Haritada küçük görünürler ama insanın içinde büyürler.

Oraya gidersin.

Dönersin.

Ama bir parçan, orada kalır.

Çünkü bu adalar sadece güzel değildir.

Onlar yaşanmış, beklenmiş, terk edilmiş ve yeniden sevilmiştir.

Bu yazı bir “en iyi plajlar” listesi değil.

Bu yazı, insanların neden bazı adalara tekrar tekrar döndüğünün hikâyesi.

1. CAPRI – Gücün Yorulduğu Yer (İtalya)

1. CAPRI – Gücün Yorulduğu Yer (İtalya)

Capri hiçbir zaman sıradan bir tatil adası olmadı.

Burası, kaçışın adresiydi.

Roma İmparatoru Tiberius, dünyanın en güçlü adamıyken Capri’ye çekildi.

Saraydan, entrikalardan, kalabalıklardan uzaklaştı.

Ama yalnızlıktan kaçamadı.

Yüzyıllar sonra tablo değişmedi.

Hollywood yıldızları, aristokratlar, milyarderler geldi.

Hepsi aynı şeyi aradı:

Görünmeden var olmayı.

Capri’nin cazibesi manzarasında değil.

Mesafesindedir.

Burada lüks bağırmaz.

Fısıldar.

 Oteller

  • Hotel Punta Tragara: Faraglioni’ye bakarken insan dünyadan kopar

  • JK Place Capri: Fazlalık yok, gösteri yok

  • Capri Palace Jumeirah: Gücün estetikle yumuşadığı yer

Sahne – Sofra

  • Da Paolino: Limon ağaçlarının altında geçen uzun geceler

  • Il Riccio: Deniz, tabakta sessizce konuşur

  • La Fontelina: Rezervasyondan çok sabır ister

Capri, güçlü olanların zayıf taraflarıyla baş başa kaldığı yerdir.

2. SANTORINI – Felaketten Sonra Güzelleşenler (Yunanistan)

2. SANTORINI – Felaketten Sonra Güzelleşenler (Yunanistan)

Santorini bir kartpostal gibi görünür.

Ama hikâyesi karanlıktır.

Binlerce yıl önce bir volkan patladı.

Bir uygarlık yok oldu.

Atlantis efsanesi buradan doğdu.

Bugün insanlar Santorini’ye evlenmeye, vedalaşmaya,

bazen de bir şeyleri kapatmaya gelir.

Bu ada şunu öğretir:

Her güzellik, bir yıkımdan sonra gelir.

Oteller

  • Katikies: Uçurumda durmak gibi

  • Canaves: Zamansız bir bekleyiş

  • Grace Santorini: Sessizlikle kurulan bir lüks

Restoranlar

  • Selene: Ada mutfağının hafızası

  • Lycabettus: Gün batımına karşı cesaret

  • Metaxi Mas: Gerçek Santorini

Santorini’de gün batımı bir manzara değil, bir vedadır.

3. ISCHIA – Sessiz Asalet (İtalya)

3. ISCHIA – Sessiz Asalet (İtalya)

Ischia konuşmaz.

Bekler.

Capri’nin gölgesinde kalmıştır ama daha derindir.

Termal sular, eski villalar, Visconti filmleri…

Burası iyileşmek isteyenlerin adasıdır.

Oteller

  • Mezzatorre: Tarih ve doğa dengesi

  • Regina Isabella: Klasik İtalyan zarafeti

  • San Montano: Sessiz lüks

Restoranlar

  • Indaco: Ada mutfağının zirvesi

  • Daní Maison: Ischia ruhu tabakta

  • Il Saturnino: Denizle kurulan bağ

Ischia bağırmaz.

Ama kalanları bırakmaz.

4. HYDRA – Sessizlik ve Sanat (Yunanistan)

4. HYDRA – Sessizlik ve Sanat (Yunanistan)

Hydra’da araba yok.

Gürültü yok.

Leonard Cohen burada âşık oldu.

Sanatçılar burada sustu.

Bu ada insanı yavaşlatır.

Oteller

  • Orloff: Tarihi konak

  • Bratsera: Sanatçı ruhu

  • Leto Hydra: Zarif sadelik

Restoranlar

  • Techne: Yaratıcı Yunan mutfağı

  • Sunset: Gün batımı sofraları

  • Ostria: Limanda sade lezzet

Hydra, hızdan kaçanların adasıdır.

5. BALI – Dönüşüm (Endonezya)

5. BALI – Dönüşüm (Endonezya)

Bali bir tatil değildir.

Bir eşiktir.

Tapınaklar, ritüeller, sessizlik…

İnsan burada kendine yaklaşır.

Oteller

  • Four Seasons Sayan: Doğayla bütünlük

  • Mandapa: Ritüel gibi bir konaklama

  • COMO Shambhala: Ruh ve beden dengesi

Restoranlar

  • Mozaic: Bali gastronomisinin zirvesi

  • Locavore: Yerel ama cesur

  • Yellow Flower: Ruhu olan bir masa

Bali’den dönenler aynı kişi olmaz.

6. MAUI – Doğayla Barış (Hawaii)

6. MAUI – Doğayla Barış (Hawaii)

Volkanlar, okyanus, yerli kültür.

Maui insana şunu öğretir: küçülmeyi.

Oteller

  • Hotel Wailea: Yetişkinlere özel huzur

  • Four Seasons Maui: Zamansız lüks

  • Montage Kapalua: Doğayla iç içe

Restoranlar

  • Mama’s Fish House: Efsane

  • Merriman’s: Yerel mutfağın kalbi

  • Spago Maui: Tanıdık ama yeni

7. PALAWAN – Bozulmamış Olan (Filipinler)

7. PALAWAN – Bozulmamış Olan (Filipinler)

Ulaşması zordur.

Bu yüzden güzeldir.

Palawan hâlâ doğanın kazandığı bir yer.

Oteller

  • Amanpulo: Mutlak izolasyon

  • Pangulasian: Doğa ve zarafet

  • Lagen Island: Sade

Restoranlar

  • KaLui: Yerel mutfak

  • Amanpulo Dining: Sessiz fine dining

  • Altrove: Basit ama iyi

8. MALTA – Medeniyetlerin Adası

8. MALTA – Medeniyetlerin Adası

Fenikeliler, şövalyeler, imparatorluklar…

Malta bir ada değil, bir tarih kitabı.

Oteller

  • Phoenicia Malta: Kolonyal zarafet

  • Iniala: Modern lüks

  • Xara Palace: Tarihle iç içe

Restoranlar

  • ION Harbour: Fine dining

  • De Mondion: Manzarayla tarih

  • Noni: Yeni Malta

9. ST. BARTHÉLEMY – Seçilmişlerin Kaçışı (Karayipler)

9. ST. BARTHÉLEMY – Seçilmişlerin Kaçışı (Karayipler)

St. Barths bağırmaz.

Fısıldar.

Rothschild’ler, Rockefellers, Hollywood…

Herkes burada görünmeden görünür.

Oteller

  • Eden Rock: Ada tarihi

  • Cheval Blanc: Fransız zarafeti

  • Le Toiny: Sessiz seçkinlik

Restoranlar

  • Bonito: Ada klasiği

  • L’Isola: Beklenmedik İtalyan

  • Sand Bar: Şık rahatlık

10. ÎLE DE RÉ – Zarif Kaçış (Fransa)

10. ÎLE DE RÉ – Zarif Kaçış (Fransa)

Paris aristokrasisinin sessiz sığınağı.

Gösterişsiz ama sofistike.

Oteller

  • Hôtel de Toiras

  • La Baronnie

  • Atalante

Restoranlar

  • Le Serghi

  • George’s

  • La Martinière

Bazı adalar vardır.

Fotoğrafı çekilir.

Bazıları vardır, insanı değiştirir.

Ve insan, bazen en çok

orada bıraktığı hâlini özler.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
Tüm içerikleri
