Dünyanın Hikâyesi En Güçlü 10 Adası: Neden Bu Kadar Meşhurlar, Neden Unutulmuyorlar?

Bazı adalar vardır.

Haritada küçük görünürler ama insanın içinde büyürler.

Oraya gidersin.

Dönersin.

Ama bir parçan, orada kalır.

Çünkü bu adalar sadece güzel değildir.

Onlar yaşanmış, beklenmiş, terk edilmiş ve yeniden sevilmiştir.

Bu yazı bir “en iyi plajlar” listesi değil.

Bu yazı, insanların neden bazı adalara tekrar tekrar döndüğünün hikâyesi.