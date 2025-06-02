Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir: Lösev'in Önderliğinde Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası
Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı-LÖSEV, lösemiyle mücadele eden ve lösemiyi yenen çocuklara umut dolu bir gelecek sunmak için yurtiçi ve yurtdışında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. “Kahraman Çocuklar” adıyla anılan güçlü yürekler; LÖSEV’in düzenlediği, toplamda 5 ülkeyi kapsayan özel yurtdışı gezilerine katılarak hem moral buluyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor.
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Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda Renkli Kortej ve Anlamlı Etkinlikler
LÖSEV Umut Olmaya Devam Ediyor
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