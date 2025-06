Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir: Lösev'in Önderliğinde Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası

Çocukluk çağı kanserinin dünyanın her köşesinde çocukların ve ailelerinin mücadele ettiği küresel bir sorun olduğunun altını çizen LÖSEV yetkilileri, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 0-19 yaş arası tahmini 400 bin çocuk ve ergen kansere yakalanıyor. Löseminin en yaygın çocukluk çağı kanseri türü olduğu biliniyor ve 15 yaşından küçük çocuklardaki toplam kanserin yaklaşık %30'unu, neredeyse 3 kanserden 1'ini oluşturuyor. Biz, LÖSEV olarak, löseminin sınır tanımayan bir hastalık olduğu gerçeğinden hareketle, çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi ve tedavisi için öncü bir rol üstlendik ve “Bütün dünyada lösemili çocuklar eşittir” sloganıyla yola çıktık. Dünya kamuoyunu çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, çocukların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara karşı toplum duyarlılığını artırmak istiyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde, LÖSEV’in öncülüğünde her yıl mayıs ayının son haftasında, dünya ülkelerinin katılımıyla “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası” düzenleyerek farkındalık sağlama amacı taşıyoruz.