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Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir: Lösev'in Önderliğinde Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası

Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir: Lösev'in Önderliğinde Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası

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Onedio Content - Onedio Editörü
02.06.2025 - 11:40

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı-LÖSEV, lösemiyle mücadele eden ve lösemiyi yenen çocuklara umut dolu bir gelecek sunmak için yurtiçi ve yurtdışında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. “Kahraman Çocuklar” adıyla anılan güçlü yürekler; LÖSEV’in düzenlediği, toplamda 5 ülkeyi kapsayan özel yurtdışı gezilerine katılarak hem moral buluyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor.

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LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla düzenlenen ve 24. kez gerçekleştirilen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, dünya genelindeki lösemi vakalarına dikkat çekmek ve lösemi ile mücadele eden çocuklara moral vermek amacıyla düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenlenirken, bu yıl LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanser mücadelecisi çocuklar 5 farklı ülkeye gidecek.

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda Renkli Kortej ve Anlamlı Etkinlikler

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda Renkli Kortej ve Anlamlı Etkinlikler

Bu yıl 26 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV, birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle lösemiye dikkat çekti. Haftanın en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise, İstanbul Bağdat Caddesi’nde gerçekleşen kortej oldu. Klasik otomobillerden vosvoslara, motor ve bisiklet gruplarından gönüllülere kadar geniş bir katılımla düzenlenen korteje, lösemi tedavisini tamamlamış çocuklar ve aileleri de yaya olarak eşlik etti. Bayram havası estiren kortej, lösemiyle mücadelede birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

Hafta kapsamında ayrıca, dünyanın dört bir yanından lösemili çocukların çizdiği resimlerden oluşan özel bir sergi de İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sergi açılışı, iyileşen çocuklardan oluşan koronun dinletisiyle başladı. Müzik dinletileri ve ikramlar eşliğinde devam eden programa, çok sayıda davetli katılarak lösemili çocuklara destek verdi.

Türkiye genelinde 9 büyük şehirde kortej ve şenliklerle devam eden hafta boyunca çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekilirken, lösemiyle mücadelede farkındalık ve umut dolu mesajlar verildi.

LÖSEV Umut Olmaya Devam Ediyor

LÖSEV Umut Olmaya Devam Ediyor

Kurulduğu 1998 yılından bu yana, yüzbinlerce lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuğun ve ailesinin hayatına dokunan LÖSEV, sadece tıbbi destek sunmakla kalmayarak eğitimden sosyal yaşama, psikolojik desteğe kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Moral, motivasyon ve kültürel etkileşim odaklı programlar Haziran ayının ilk hafta sonuna dek Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında devam edecek.

Çocukluk çağı kanserinin dünyanın her köşesinde çocukların ve ailelerinin mücadele ettiği küresel bir sorun olduğunun altını çizen LÖSEV yetkilileri, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:  “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 0-19 yaş arası tahmini 400 bin çocuk ve ergen kansere yakalanıyor. Löseminin en yaygın çocukluk çağı kanseri türü olduğu biliniyor ve 15 yaşından küçük çocuklardaki toplam kanserin yaklaşık %30'unu, neredeyse 3 kanserden 1'ini oluşturuyor. Biz, LÖSEV olarak, löseminin sınır tanımayan bir hastalık olduğu gerçeğinden hareketle, çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi ve tedavisi için öncü bir rol üstlendik ve “Bütün dünyada lösemili çocuklar eşittir” sloganıyla yola çıktık. Dünya kamuoyunu çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, çocukların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara karşı toplum duyarlılığını artırmak istiyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde, LÖSEV’in öncülüğünde her yıl mayıs ayının son haftasında, dünya ülkelerinin katılımıyla “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası” düzenleyerek farkındalık sağlama amacı taşıyoruz.

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