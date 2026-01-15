onedio
Burcuna Göre Yüzde Kaç İnsan Sevmeyen Birisin!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.01.2026 - 14:01

Astrolojiye göre burcun, kişiliğin ve davranışların üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle, burcunun özelliklerine göre insanların seni sevip sevmediğini merak ediyor olabilirsin. Bir kere, her burcun kendine özgü özellikleri ve güçlü yanları vardır. Sonuç olarak, burcuna göre yüzde kaç insanın seni sevmediğini belirlemek, birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenler arasında kişiliğin, davranışların, insanlarla nasıl iletişim kurduğun ve hatta insanların astrolojiye ne kadar inandıkları bile yer alabilir. 

Burcunu seçer misin?

Senin ateşin var, ama insanlara karşı sabrın sınırlı. %70 insan sevmeyen birisin; özellikle gereksiz drama çıkaranlardan uzak duruyorsun.

Konforunu ve huzurunu seviyorsun. %40 insan sevmeyen birisin; ama ihanet ve yalanlara tahammülün yok.

Meraklı ve sosyal görünüyorsun, ama bazen insanlardan bıkabiliyorsun. %55 insan sevmeyen birisin; yalnız kalmayı da seviyorsun.

Duygusal bir yapın var, ama kalbini kolay açmıyorsun. %60 insan sevmeyen birisin; özellikle yüzeysel kişilerden uzak duruyorsun.

Parlamak istiyorsun ama bazı insanlar enerjini tüketiyor. %50 insan sevmeyen birisin; kral/kraliçe gibi hak ettiğin ilgiye ihtiyacın var.

Mükemmeliyetçi ve detaycısın, insan hatalarına tahammülün düşük. %75 insan sevmeyen birisin; özellikle düzensiz ve sorumsuz insanlardan kaçınıyorsun.

Huzuru seviyorsun ve barış yanlısısın, ama bazen insanlar seni yoruyor. %35 insan sevmeyen birisin; genellikle dengeni korumaya çalışıyorsun.

Derin ve gizemli bir yapın var. %80 insan sevmeyen birisin; güvenmediğin kimseye kolay kolay açılmazsın.

Özgürlüğüne düşkünsün, kısıtlayan insanlardan hoşlanmıyorsun. %50 insan sevmeyen birisin; ama eğlenceliysen çevrene hemen ışık saçarsın.

Disiplinli ve ciddi birisin. %70 insan sevmeyen birisin; boş laflardan ve dedikodulardan çabuk sıkılırsın.

Farklı düşünüyorsun ve özgünsün. %65 insan sevmeyen birisin; kalabalıklar yerine seçilmiş kişilerle vakit geçirmeyi tercih ediyorsun.

Duygusal ve empatik birisin, ama bazen insanlara fazla güveniyorsun. %60 insan sevmeyen birisin; özellikle çıkarcı kişilerden uzak duruyorsun.

