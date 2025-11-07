Brand Week Istanbul’a Son 5 Gün!

Inspiration Hall’de 14 Kasım’da yer alacak, Harun Tekin ve Koray Candemir’den oluşan Şakalı Akustik dışında, Simena Açık Hava Sahnesi üç gün boyunca festival katılımcılarını müziğin ritmiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 12 Kasım Çarşamba akşamı Pera 77'nin caz tınıları ve Kalabalıklar'ın performansının ardından, gecenin merakla beklenen ismi olarak Kalben sahne alacak. 13 Kasım Perşembe günü Purple Hand Band'in konseri dikkat çekerken, 14 Kasım Cuma akşamı ise alternatif sahnenin sevilen isimlerinden Paptircem enerjisi yüksek bir konser verecek.

Etkinlik aynı zamanda, reklam ve pazarlama sektörünün en büyük yarışması olan Felis Ödülleri ve finans dünyasının en inovatif projelerini onurlandıran Sardis Ödülleri başta olmak üzere üç gün boyunca Curious Felis Ödülleri, MediaCat Lovemarks, Fark Yaratan Kadınlar gibi birçok prestijli ödül törenine ev sahipliği yapacak.

Yılın en ilham verici haftasında birçok yazar okurlarıyla kitap imzalarında buluşacak. Wilhelm Schmid, Yeşim Temel Özcan, Defne Suman, Umut Ahmet Tarakcı, Özge Öner, Srecko Horvat, Başar Başaran, Hülya Mutlu, Özgür Mumcu ve Adam Fawer gibi usta kalemler kitaplarını okurları için imzalayacak.

Brand Week Istanbul Hakkında Brand Week Istanbul, EMEA bölgesinin en büyük marka ve iş dünyası festivalidir. Uluslararası profesyoneller için bir buluşma merkezi olan Brand Week Istanbul, ilham veren konuşmacılar, atölye çalışmaları, akademik seminerler, marka lansmanları, ödül törenleri ve sanat sergileri ile en son trendlere ışık tutmaktadır. Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://brandweekistanbul.com/