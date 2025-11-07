Brand Week Istanbul’a Son 5 Gün!
Yılın en ilham verici haftası; yaratıcılığı, iletişimi, teknolojiyi, marka dünyasının gündemini belirlemek üzere bir hafta sonra izleyicisi ile buluşacak.
EMEA bölgesinin en büyük yaratıcılık, marka ve iş dünyası festivali olan Brand Week Istanbul için geri sayım başladı. “Brand New World” temasıyla 12-14 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan dev buluşma için son haftaya girildi.
“Brand New World” temasıyla bir araya gelecek olan Brand Week Istanbul; başarının kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme odaklanıyor. Festival, değişime sadece adapte olanların ötesinde, yaratıcı cesaretleriyle geleceği bizzat inşa eden ve sektöre ilham veren vizyonerleri ağırlayacak.
Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış isimleri Brand Week Istanbul sahnesinde
Üç Gün Boyunca Birbirinden Özel Eğitim Programları
Konserler, Kitap İmzaları ve Ödül Törenleri
