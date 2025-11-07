onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Brand Week Istanbul’a Son 5 Gün!

Brand Week Istanbul’a Son 5 Gün!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.11.2025 - 17:53

Yılın en ilham verici haftası; yaratıcılığı, iletişimi, teknolojiyi, marka dünyasının gündemini belirlemek üzere bir hafta sonra izleyicisi ile buluşacak. 

EMEA bölgesinin en büyük yaratıcılık, marka ve iş dünyası festivali olan Brand Week Istanbul için geri sayım başladı. “Brand New World” temasıyla 12-14 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan dev buluşma için son haftaya girildi. 

“Brand New World” temasıyla bir araya gelecek olan Brand Week Istanbul; başarının kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme odaklanıyor. Festival, değişime sadece adapte olanların ötesinde, yaratıcı cesaretleriyle geleceği bizzat inşa eden ve sektöre ilham veren vizyonerleri ağırlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış isimleri Brand Week Istanbul sahnesinde

2013'ten bu yana fark yaratan isimleri ağırlayan Brand Week Istanbul, bu sene da geleneği bozmuyor. Programda yer alan ve kendi alanlarında çığır açan isimler arasında, “Senna”, “Amy” ve “Diego Maradona” belgeselleriyle Oscar, Grammy ve BAFTA ödülleri kazanan dünyaca ünlü yönetmen Asif Kapadia, tasarım ve performans sanatının ustası, Grammy Ödüllü dünyaca ünlü tasarımcı Stefan Sagmeister, rock müziğin usta ismi Teoman, “Meydan Okuyan Marka” kavramını pazarlama dünyasına kazandıran stratejist Adam Morgan, yazar ve içerik üretici Can Yılmaz, PepsiCo, Kraft Heinz ve Mondelēz International’ın dijital dönüşümüne yön veren, dünyanın en çok ödül alan pazarlama öncülerinden Bonin Boughi Afgan rapçi ve insan hakları aktivisti Sonita Alizadeh; 'Olasılıksız' romanıyla uluslararası ödüller kazanan yazar Adam Fawer bulunuyor. Türkiye’den ve dünyadan ilham veren daha birçok ismin yanı sıra, Özgü Namal, İrem Sak, Nükhet Duru, Ayşe Arman, Kaan Sekban, Mirgün Cabas, Nilay Örnek, Serdar Kuzuloğlu, Melisa Sözen, Candaş Tolga Işık ve Nihat Sırdar gibi kendi alanlarının en önemli isimleri de Brand Week Istanbul sahnesinde olacak.

Üç Gün Boyunca Birbirinden Özel Eğitim Programları

Üç Gün Boyunca Birbirinden Özel Eğitim Programları

Brand Week Istanbul, ana sahne oturumlarının yanı sıra, katılımcıların profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik derinlemesine eğitim programlarına da ev sahipliği yapıyor. Stratejiden yaratıcılığa, marka iletişiminden e-ticarete, kurumsal iletişimden girişimciliğe kadar birçok farklı disipline odaklanan bu sertifika programları, güncel vaka analizleriyle iş dünyasının geleceğine odaklanıyor. Katılımcılar; Brand Academy, Strateji Akademisi, WPP Media Academy, Insight Akademi, Gücümüz Yeter: FINISH Girişimcilik Akademisi, AI Film Akademisi, Portfolyo Buluşmaları, KİD CommsCamp# gibi özel akademilerde, alanında uzman isimlerden eğitim alarak yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı bulacaklar.

Konserler, Kitap İmzaları ve Ödül Törenleri

Konserler, Kitap İmzaları ve Ödül Törenleri

Inspiration Hall’de 14 Kasım’da yer alacak, Harun Tekin ve Koray Candemir’den oluşan Şakalı Akustik dışında, Simena Açık Hava Sahnesi üç gün boyunca festival katılımcılarını müziğin ritmiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 12 Kasım Çarşamba akşamı Pera 77'nin caz tınıları ve Kalabalıklar'ın performansının ardından, gecenin merakla beklenen ismi olarak Kalben sahne alacak. 13 Kasım Perşembe günü Purple Hand Band'in konseri dikkat çekerken, 14 Kasım Cuma akşamı ise alternatif sahnenin sevilen isimlerinden Paptircem enerjisi yüksek bir konser verecek. 

Etkinlik aynı zamanda, reklam ve pazarlama sektörünün en büyük yarışması olan Felis Ödülleri ve finans dünyasının en inovatif projelerini onurlandıran Sardis Ödülleri başta olmak üzere üç gün boyunca Curious Felis Ödülleri, MediaCat Lovemarks, Fark Yaratan Kadınlar gibi birçok prestijli ödül törenine ev sahipliği yapacak.

Yılın en ilham verici haftasında birçok yazar okurlarıyla kitap imzalarında buluşacak. Wilhelm Schmid, Yeşim Temel Özcan, Defne Suman, Umut Ahmet Tarakcı, Özge Öner, Srecko Horvat, Başar Başaran, Hülya Mutlu, Özgür Mumcu ve Adam Fawer gibi usta kalemler kitaplarını okurları için imzalayacak.

Brand Week Istanbul Hakkında Brand Week Istanbul, EMEA bölgesinin en büyük marka ve iş dünyası festivalidir. Uluslararası profesyoneller için bir buluşma merkezi olan Brand Week Istanbul, ilham veren konuşmacılar, atölye çalışmaları, akademik seminerler, marka lansmanları, ödül törenleri ve sanat sergileri ile en son trendlere ışık tutmaktadır. Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://brandweekistanbul.com/

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın