Borudan İp Geçirmek İçin Kullanılan Emekçi Kedi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2026 - 14:40

Türkiye'nin dünyada tanındığı pek çok alan var. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, tarihi yapıları, yüzlerce kendine has lezzet barındıran Türk mutfağı... Ancak son yıllarda Türkiye'ye gelen turistlerin de etkisiyle bir konuda daha öne çıktı. O da kediler. Hatta kedi denince akla Türkiye geliyor desek yeridir. Yine bir kedimiz verilen görevi başarıyla gerçekleştirerek ülke çapında viral oldu. Hatta dünya çapında da kıpırdanmalar başladı.

İki işçi dev borudan ip geçirmek için bir kediyi kullandı. O anlar viral oldu.

Yorumlar da video kadar ilginçti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
moon_knight

kediler, kedilerimiz ..

Kaan Ilgaz

aq bizim ciraktan daha akıllı