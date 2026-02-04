Borudan İp Geçirmek İçin Kullanılan Emekçi Kedi Viral Oldu

Türkiye'nin dünyada tanındığı pek çok alan var. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, tarihi yapıları, yüzlerce kendine has lezzet barındıran Türk mutfağı... Ancak son yıllarda Türkiye'ye gelen turistlerin de etkisiyle bir konuda daha öne çıktı. O da kediler. Hatta kedi denince akla Türkiye geliyor desek yeridir. Yine bir kedimiz verilen görevi başarıyla gerçekleştirerek ülke çapında viral oldu. Hatta dünya çapında da kıpırdanmalar başladı.