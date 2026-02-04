Borudan İp Geçirmek İçin Kullanılan Emekçi Kedi Viral Oldu
Türkiye'nin dünyada tanındığı pek çok alan var. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, tarihi yapıları, yüzlerce kendine has lezzet barındıran Türk mutfağı... Ancak son yıllarda Türkiye'ye gelen turistlerin de etkisiyle bir konuda daha öne çıktı. O da kediler. Hatta kedi denince akla Türkiye geliyor desek yeridir. Yine bir kedimiz verilen görevi başarıyla gerçekleştirerek ülke çapında viral oldu. Hatta dünya çapında da kıpırdanmalar başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki işçi dev borudan ip geçirmek için bir kediyi kullandı. O anlar viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar da video kadar ilginçti.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
kediler, kedilerimiz ..
aq bizim ciraktan daha akıllı