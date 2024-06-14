Bir Vatandaş Aldığı Kurbanlık Koçla Arkadaş Oldu: "Nasıl Keseyim, İnsan Arkadaşını Mangala Koyar mı?

Kurban Bayramı geldi bildiğiniz üzere. Her birimiz, kurbanda kaçan hayvanların görüntülerini beklerken, Çanakkale'den daha ilginç bir haber geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çanakkale'de bir vatandaş, satın aldığı kurbanlık koçla arkadaş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koçuyla birlikte kahveye gidip bisküvi yiyen vatandaş "Nasıl keseyim ki, zaten rüyalarıma giriyor. İnsan arkadaşını kesip mangala koyar mı?" diyerek koçuyla ilgili duygularını dile getirdi.
İşte o dostluk;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın