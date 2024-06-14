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Bir Vatandaş Aldığı Kurbanlık Koçla Arkadaş Oldu: "Nasıl Keseyim, İnsan Arkadaşını Mangala Koyar mı?

Bir Vatandaş Aldığı Kurbanlık Koçla Arkadaş Oldu: "Nasıl Keseyim, İnsan Arkadaşını Mangala Koyar mı?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 18:08

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Kurban Bayramı geldi bildiğiniz üzere. Her birimiz, kurbanda kaçan hayvanların görüntülerini beklerken, Çanakkale'den daha ilginç bir haber geldi

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Çanakkale'de bir vatandaş, satın aldığı kurbanlık koçla arkadaş oldu.

Çanakkale'de bir vatandaş, satın aldığı kurbanlık koçla arkadaş oldu.

Koçuyla birlikte kahveye gidip bisküvi yiyen vatandaş "Nasıl keseyim ki, zaten rüyalarıma giriyor. İnsan arkadaşını kesip mangala koyar mı?" diyerek koçuyla ilgili duygularını dile getirdi.

Koçuyla birlikte kahveye gidip bisküvi yiyen vatandaş "Nasıl keseyim ki, zaten rüyalarıma giriyor. İnsan arkadaşını kesip mangala koyar mı?" diyerek koçuyla ilgili duygularını dile getirdi.

İşte o dostluk;

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