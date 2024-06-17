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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den “Kurucu Unsur” Açıklaması: “Müslüman Değilseniz Söyleyin”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den “Kurucu Unsur” Açıklaması: “Müslüman Değilseniz Söyleyin”

Mustafa Destici
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 19:48

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partililerle yaptığı bayramlaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Destici, ülkenin kurucu unsurunun Müslümanlar olduğunu söyledi ve “eğer Müslüman olmayan varsa söylesin ona göre muamele yapalım” ifadelerini kullandı.

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Son genel seçimlerde AK Parti ve MHP’nin kurucu olduğu Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi’nin lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Son genel seçimlerde AK Parti ve MHP’nin kurucu olduğu Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi’nin lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Destici, aynı 28 Şubat sürecinde olduğu gibi bugünlerde de Atatürkçülük ve Milliyetçilik üzerinden İslam’a saldırılar olduğunu ifade etti.

Destici, aynı 28 Şubat sürecinde olduğu gibi bugünlerde de Atatürkçülük ve Milliyetçilik üzerinden İslam’a saldırılar olduğunu ifade etti.

“Burası Türk milletinin vatanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada Müslüman unsurlar kurucu unsurlar olarak kabul edilmiştir. Müslüman olmayan unsurlar, yani Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Süryaniler bunlar azınlık olarak kabul edilmiştir.”

“Burası Türk milletinin vatanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada Müslüman unsurlar kurucu unsurlar olarak kabul edilmiştir. Müslüman olmayan unsurlar, yani Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Süryaniler bunlar azınlık olarak kabul edilmiştir.”

“İslam düşmanlığı yapanlara açıkça buradan sesleniyorum; eğer Müslüman değilseniz bunu açıklayın. Ve sizi azınlık statüsüne koyalım. Ve ona göre muamele yapalım.”

“İslam düşmanlığı yapanlara açıkça buradan sesleniyorum; eğer Müslüman değilseniz bunu açıklayın. Ve sizi azınlık statüsüne koyalım. Ve ona göre muamele yapalım.”

“Yeni 28 Şubat heveslerine de diyoruz ki, hiç heveslenmeyin, bu ülke bir kez daha 28 Şubat sürecine dönmez, döndürülemez. Buna Büyük Birlik Partisi olarak da Cumhur İttifakı olarak da müsaade etmeyiz”

“Yeni 28 Şubat heveslerine de diyoruz ki, hiç heveslenmeyin, bu ülke bir kez daha 28 Şubat sürecine dönmez, döndürülemez. Buna Büyük Birlik Partisi olarak da Cumhur İttifakı olarak da müsaade etmeyiz”

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