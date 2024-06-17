BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den “Kurucu Unsur” Açıklaması: “Müslüman Değilseniz Söyleyin”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partililerle yaptığı bayramlaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Destici, ülkenin kurucu unsurunun Müslümanlar olduğunu söyledi ve “eğer Müslüman olmayan varsa söylesin ona göre muamele yapalım” ifadelerini kullandı.