Özgür Demirtaş’tan Kocaeli’ndeki "Uygunsuz Kıyafet" Skandalına Tepki: "Bir Dinci Daha İmha Edildi"

Kocaeli’nde lise öğrencilerinin mezuniyet törenine “uygunsuz kıyafet” nedeniyle alınmaması günün en çok konuşulan olayı oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yaşananlara tepki gösterdi. Okul müdürünün açığa alınması gerektiğini ifade eden Demirtaş, kendisine gelen bir yorumu da “Bir dinci daha imha edildi” ifadesiyle sildirdi.