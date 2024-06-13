Özgür Demirtaş’tan Kocaeli’ndeki "Uygunsuz Kıyafet" Skandalına Tepki: "Bir Dinci Daha İmha Edildi"
Özgür Demirtaş’tan Kocaeli’ndeki "Uygunsuz Kıyafet" Skandalına Tepki: "Bir Dinci Daha İmha Edildi"
Kocaeli’nde lise öğrencilerinin mezuniyet törenine “uygunsuz kıyafet” nedeniyle alınmaması günün en çok konuşulan olayı oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yaşananlara tepki gösterdi. Okul müdürünün açığa alınması gerektiğini ifade eden Demirtaş, kendisine gelen bir yorumu da “Bir dinci daha imha edildi” ifadesiyle sildirdi.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, kıyafetlerinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmak istenmemişti.
Valilik olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, yaşananlar sosyal medyada da günün konusu oldu.
Ekonomist Özgür Demirtaş da “uygunsuz kıyafet” skandalına tepki gösterinlerin başında geliyor.
Prof. Demirtaş, yaşananların sorumlusu okul müdürünün açığa alınması gerektiğini ve olayın ciddi takipçisi olacağını söyledi.
Ayrıca Demirtaş, paylaşımına yapılan bir yorumu da “Dava açacağım silmen için 15 dakikan var” diyerek sildirdi.
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Özgür Demirtaş “Bir dinci daha imha edildi” ifadeleriyle yaşananları paylaştı.
Özgür Demirtaş sonrasında yaptığı paylaşımla dindar ve dinci arasındaki farkı da açıkladı
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