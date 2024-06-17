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Efes Antik Kenti’nde Özel Davet Gerginliği: Vatandaşlar İçeriye Alınmayınca Protesto Etti

Efes Antik Kenti’nde Özel Davet Gerginliği: Vatandaşlar İçeriye Alınmayınca Protesto Etti

Efes
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 22:47

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nde, bir cruise gemisiyle gelen turistler için özel davet düzenlendi. Davet nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistler ve diğer yabancı turistler alana alınmayınca gerginlik çıktı. Protesto sonrasında davet kısa sürede iptal edilip masalar toplatıldı.

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Her yıl ortalama 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye’nin en turistik antik kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti’nde bayramda yaşananlar tepki çekti.

Her yıl ortalama 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye’nin en turistik antik kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti’nde bayramda yaşananlar tepki çekti.

Antik kent, ünlü bir cruise gemisiyle gelen yabancı turistler için kapatıldı ve içeriye masalar yerleştirilerek bireysel olarak gelen birçok kişinin girişine izin verilmedi.

Antik kent, ünlü bir cruise gemisiyle gelen yabancı turistler için kapatıldı ve içeriye masalar yerleştirilerek bireysel olarak gelen birçok kişinin girişine izin verilmedi.

Bayram tatilinde turistik yerleri gezmeye çıkan ancak hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar, “özel davet” adı altında yapılanları protesto etti.

Protestolar sebebiyle “özel davet” kısa sürede sonlandırıldı ve Efes Antik Kenti’ni görmeye gelenlerin ziyaretine yeniden açıldı.

Protestolar sebebiyle “özel davet” kısa sürede sonlandırıldı ve Efes Antik Kenti’ni görmeye gelenlerin ziyaretine yeniden açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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