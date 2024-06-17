Efes Antik Kenti’nde Özel Davet Gerginliği: Vatandaşlar İçeriye Alınmayınca Protesto Etti

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nde, bir cruise gemisiyle gelen turistler için özel davet düzenlendi. Davet nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistler ve diğer yabancı turistler alana alınmayınca gerginlik çıktı. Protesto sonrasında davet kısa sürede iptal edilip masalar toplatıldı.