Set Çalışanı Yener Yalçın Ünlü Bir Oyuncunun Gündem Olmak İçin Bot Bastığını İtiraf Etti!
Set Çalışanı Yener Yalçın Ünlü Bir Oyuncunun Gündem Olmak İçin Bot Bastığını İtiraf Etti!
Set çalışanı Yener Yalçın ünlü bir oyuncunun dizisinin ilk bölümünde gündeme gelebilmek için X'de bot bastığını itiraf etti!
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Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından kendisine gelen dizi, film ve oyuncularla ilgili bilgi vermeye devam ediyor.
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Merak edilen pek çok soruya yanıt veren Yalçın, bu kez de şaşırtan bir itirafta bulundu.
Bu kez de kendisine PR ilişkileriyle ilgili soru soruldu.
Yalçın bir oyuncunun dizinin ilk bölümünde kendine bot bastığını ve bu sayede kendisi hakkında 500 bin gönderi varmış gibi göründüğünü açıkladı.
Yener Yalçın'ın takipçileri bu oyuncunun Mert Ramazan Demir olduğunu düşündüler. Sizce de bu oyuncu Demir olabilir mi?
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