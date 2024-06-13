Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yeni Dizi Geliyor! Kral Dönerse Dizisi İçin Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizilerinin tamamı reytinglerde zirveye oturmayı başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Kral Kaybederse kitabından uyarlama aynı isimli dizi ekranlarda olacak. Dizide rol alması için iki oyuncuya çoktan teklif gitti bile!