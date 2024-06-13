Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yeni Dizi Geliyor! Kral Dönerse Dizisi İçin Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yeni Dizi Geliyor! Kral Dönerse Dizisi İçin Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizilerinin tamamı reytinglerde zirveye oturmayı başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Kral Kaybederse kitabından uyarlama aynı isimli dizi ekranlarda olacak. Dizide rol alması için iki oyuncuya çoktan teklif gitti bile!
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Ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını son yıllarda çok sık duyuyoruz. Danışanlarının hikayelerinden yola çıkarak yazdığı kitaplardan uyarlanan dizilerin tamamı TV ekranlarında reyting rekoru kırmayı başardı çünkü!
İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizileriyle tanıdığımız psikiyatristin bir kitabı daha diziye uyarlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2017'den beri üzerinde çalışılan Kral Kaybederse'nin dizi projesi için ünlü bir oyuncu ve yönetmene teklif götürüldü.
İddiaya göre annesi tarafından adeta bir kral gibi büyütülen ve narsist bir karaktere sahip Kenan karakteri için Halit Ergenç'e teklif götürülmüş.
Hatta dizinin yönetmen koltuğu için de Yağmur ve Durul Taylan kardeşlere teklif gitmiş.
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