Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Rolünü Kabul Etmeden Önce İki Reyting Rekortmeni Diziyi Reddetmiş
Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Rolünü Kabul Etmeden Önce İki Reyting Rekortmeni Diziyi Reddetmiş
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, katıldığı Gör Beni programında hangi iki reyting rekortmeni dizinin teklifini reddettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranlardaki kaos kotasını tek başına karşılayan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yaptığı sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti.
Eylül ayına kadar hangi krizlerine şahit olacağımızı bilemediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya önemli itiraflarda bulundu.
Gör Beni programına katılan Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini kabul etmeden önce kendisine gelen teklifleri açıkladı.
Kendisine Kıvılcım rolünden önce Yalı Çapkını'ndan ve Ömer'den teklif geldiğini ancak o rollerden hangisini seçeceğini düşünürken Kızılcık Şerbeti'nden gelen tekliften sonra gözünün hiçbir şey görmediğini söyledi.
Alasya programda Kıvılcım karakteriyle ilgili şu açıklamaları yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın