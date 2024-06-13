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Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Rolünü Kabul Etmeden Önce İki Reyting Rekortmeni Diziyi Reddetmiş

Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Rolünü Kabul Etmeden Önce İki Reyting Rekortmeni Diziyi Reddetmiş

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 21:15

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, katıldığı Gör Beni programında hangi iki reyting rekortmeni dizinin teklifini reddettiğini açıkladı.

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Ekranlardaki kaos kotasını tek başına karşılayan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yaptığı sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti.

Ekranlardaki kaos kotasını tek başına karşılayan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yaptığı sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti.

Eylül ayına kadar hangi krizlerine şahit olacağımızı bilemediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya önemli itiraflarda bulundu.

Eylül ayına kadar hangi krizlerine şahit olacağımızı bilemediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya önemli itiraflarda bulundu.

Gör Beni programına katılan Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini kabul etmeden önce kendisine gelen teklifleri açıkladı.

Gör Beni programına katılan Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini kabul etmeden önce kendisine gelen teklifleri açıkladı.

Kendisine Kıvılcım rolünden önce Yalı Çapkını'ndan ve Ömer'den teklif geldiğini ancak o rollerden hangisini seçeceğini düşünürken Kızılcık Şerbeti'nden gelen tekliften sonra gözünün hiçbir şey görmediğini söyledi.

Kendisine Kıvılcım rolünden önce Yalı Çapkını'ndan ve Ömer'den teklif geldiğini ancak o rollerden hangisini seçeceğini düşünürken Kızılcık Şerbeti'nden gelen tekliften sonra gözünün hiçbir şey görmediğini söyledi.

Alasya programda Kıvılcım karakteriyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Alasya programda Kıvılcım karakteriyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Kıvılcım, çok ters köşe bir karakter. Korkmadım mı, korktum! Gelebilecek her türlü linçe kendimi hazırladım, hatta ilk bölümlerde kendi arkadaşlarım bir şeyin propagandasını yapıyoruz zannetti. Herkese ‘Sakin olun’ dedim. Kıvılcım’a asla böyle bir sevgi seli beklemiyordum.”

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