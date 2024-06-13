Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Rolünü Kabul Etmeden Önce İki Reyting Rekortmeni Diziyi Reddetmiş

'Kıvılcım, çok ters köşe bir karakter. Korkmadım mı, korktum! Gelebilecek her türlü linçe kendimi hazırladım, hatta ilk bölümlerde kendi arkadaşlarım bir şeyin propagandasını yapıyoruz zannetti. Herkese ‘Sakin olun’ dedim. Kıvılcım’a asla böyle bir sevgi seli beklemiyordum.”