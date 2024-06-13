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Didem Arslan'la Vazgeçme Programında Günlerdir Aranan Nihal'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Didem Arslan'la Vazgeçme Programında Günlerdir Aranan Nihal'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 19:01

Didem Arslan'la Vazgeçme programında bir aile günlerdir kızları Nihal'i arıyordu. Bugün yaşanan gelişmelerin ardından Nihal'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Didem Arslan'da kızları Nihal Babayiğit'i bulmak için başvuran ailesi Derya ve Vedat Babayiğit korkutucu bir sonla karşılaştılar.

Didem Arslan'da kızları Nihal Babayiğit'i bulmak için başvuran ailesi Derya ve Vedat Babayiğit korkutucu bir sonla karşılaştılar.

Ne yazık ki kızlarının erkek arkadaşı Muhammet tarafından öldürüldüğünü öğrenen acılı aile, bir de cinayet anının canlı olarak yayınlandığı bilgisiyle sarsıldı.

Ne yazık ki kızlarının erkek arkadaşı Muhammet tarafından öldürüldüğünü öğrenen acılı aile, bir de cinayet anının canlı olarak yayınlandığı bilgisiyle sarsıldı.

Yayına katılan Amanda cinayeti canlı yayında gördüğünü, göğsünden 3 ve karnının sağından 4 yerinden bıçakladığını söyledi.

Yayına katılan Amanda cinayeti canlı yayında gördüğünü, göğsünden 3 ve karnının sağından 4 yerinden bıçakladığını söyledi.

Amanda, Muhammet'in Nihal'i bebekleri yüzünden öldürdüğünü iddia etti.

Amanda, Muhammet'in Nihal'i bebekleri yüzünden öldürdüğünü iddia etti.

Nihal'in başının da kesildiğinin öğrenilmesinin ardından cansız bedenine sonunda ulaşıldı. Zanlı Muhammet, Nazlı'nın yerini göstermesinin ardından savcı karşısına çıktı.

Nihal'in başının da kesildiğinin öğrenilmesinin ardından cansız bedenine sonunda ulaşıldı. Zanlı Muhammet, Nazlı'nın yerini göstermesinin ardından savcı karşısına çıktı.

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