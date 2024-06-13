Ertan Saban ve Damla Sönmez'in Başrol Olduğu Kötü Kan'a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Bomba Transfer
Ertan Saban ve Damla Sönmez'in Başrol Olduğu Kötü Kan'a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Bomba Transfer
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol alacağını önceden duyurmuştuk. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden efsane bir oyuncu transfer olacak.
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NOW TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak Kötü Kan dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.
Ertan Saban'ın eski polis Kartal'ı canlandıracağı dizide Damla Sönmez bir mafyanın kızı Nazan’ı canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden efsane bir oyuncu daha dahil oldu.
Altuntaş'ın haberine göre Savaş Özdemir dizide Metin rolüne hayat verecek.
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