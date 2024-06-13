Ertan Saban ve Damla Sönmez'in Başrol Olduğu Kötü Kan'a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Bomba Transfer

Yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol alacağını önceden duyurmuştuk. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden efsane bir oyuncu transfer olacak.