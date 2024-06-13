Survivor All Star Finaline Giden Sahra, Yağmur ve Damla Can'ın Çakarlı Araçla Gösteriş Yapması Tepki Çekti!
Survivor All Star Finaline Giden Sahra, Yağmur ve Damla Can'ın Çakarlı Araçla Gösteriş Yapması Tepki Çekti!
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Survivor All Star'da büyük final gerçekleşti. Aylarca süren mücadelenin ardından finalistler Ogeday ve Nefise oldu.
Survivor tarihinde ilk kez canlı yayında parkurda oynanan oyunla belirlenen şampiyon için eski yarışmacılar da yerini aldı.
Finale giden Sahra, Damla Can ve Yağmur'un çakarlı araçla gösteriş yapması sosyal medyada tepki çekti.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.
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Gelen tepkilerin ardından Haskoloğlu durumu polise bildirdiklerini bu tweetle duyurdu.
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