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Survivor All Star Finaline Giden Sahra, Yağmur ve Damla Can'ın Çakarlı Araçla Gösteriş Yapması Tepki Çekti!

Survivor All Star Finaline Giden Sahra, Yağmur ve Damla Can'ın Çakarlı Araçla Gösteriş Yapması Tepki Çekti!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 01:04

Survivor'da İstanbul finaline çakarlı araçla giderek gösteriş yapan yarışmacılar Sahra, Yağmur ve Damla Can sosyal medyanın tepkisini çekti.

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Survivor All Star'da büyük final gerçekleşti. Aylarca süren mücadelenin ardından finalistler Ogeday ve Nefise oldu.

Survivor All Star'da büyük final gerçekleşti. Aylarca süren mücadelenin ardından finalistler Ogeday ve Nefise oldu.

Survivor tarihinde ilk kez canlı yayında parkurda oynanan oyunla belirlenen şampiyon için eski yarışmacılar da yerini aldı.

Survivor tarihinde ilk kez canlı yayında parkurda oynanan oyunla belirlenen şampiyon için eski yarışmacılar da yerini aldı.

Finale giden Sahra, Damla Can ve Yağmur'un çakarlı araçla gösteriş yapması sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Gelen tepkilerin ardından Haskoloğlu durumu polise bildirdiklerini bu tweetle duyurdu.

Gelen tepkilerin ardından Haskoloğlu durumu polise bildirdiklerini bu tweetle duyurdu.
twitter.com

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