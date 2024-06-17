Hüseyin Çevik 'Hoca'dan Kıbleye Dönük Tuvalet Tavsiyesi! 'Tuvalette Sola Dönersen Bütün Günahlar Dökülür'

Sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Hüseyin Çevik 'Hoca'nın kıbleye dönük tuvalette yapılması gerekenleri anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Çevik, 'Tuvaletin kıbleye dönük olduğunu fark ettiğiniz anda sola dönerseniz bütün günahlarınız dökülür. Kendi evinizin tuvaleti böyleyse hemen değiştirin.' dedi.