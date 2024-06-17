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Hüseyin Çevik 'Hoca'dan Kıbleye Dönük Tuvalet Tavsiyesi! 'Tuvalette Sola Dönersen Bütün Günahlar Dökülür'

Hüseyin Çevik 'Hoca'dan Kıbleye Dönük Tuvalet Tavsiyesi! 'Tuvalette Sola Dönersen Bütün Günahlar Dökülür'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 14:56

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Sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Hüseyin Çevik 'Hoca'nın kıbleye dönük tuvalette yapılması gerekenleri anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Çevik, 'Tuvaletin kıbleye dönük olduğunu fark ettiğiniz anda sola dönerseniz bütün günahlarınız dökülür. Kendi evinizin tuvaleti böyleyse hemen değiştirin.' dedi.

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Zaman zaman gündemdeki olaylara ilişkin tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Hüseyin Çevik 'Hoca'dan tuvalet tavsiyesi geldi.

Zaman zaman gündemdeki olaylara ilişkin tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Hüseyin Çevik 'Hoca'dan tuvalet tavsiyesi geldi.

Tuvaletin önü veya arkasının kıbleye doğru dönük olmaması gerektiğini söyleyen Çevik, 'Bir adam önünün ya da arkasının kıbleye geldiğini anladığı anda hafifçe sola dönerse bütün günahları dökülür' dedi.

Tuvaletin önü veya arkasının kıbleye doğru dönük olmaması gerektiğini söyleyen Çevik, 'Bir adam önünün ya da arkasının kıbleye geldiğini anladığı anda hafifçe sola dönerse bütün günahları dökülür' dedi.

Hüseyin Çevik'in tuvalet tavsiyesinin tamamı şu şekilde;

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Bozkurt

Herifler akla mantığa tepki olarak doğmuş.

Cübbeli Palpatine Hoca

İşte bu yüzdendir ki anlattıkları bütün konular hep belden aşağı çünkü başları ile kıçları arasında zerre fark yok. Fakir bunlar. :)

Feridun Bayoğlu

Buradan çıkardığım sonuç, günahlarımdan ötürü moralimi bozmamam. İlla ki çoğu kişinin unutup döndüğü oluyordur. Hatrıma gelince dönmem, günahlarımı sıfırlıyo... Devamını Gör

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