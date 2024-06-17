Bluzdan Sarkan İpi Yakayım Derken Az Kalsın Dükkanı Yakıyordu!

Dükkanda asılı bulunan bluz üzerinden sarkan ipi yaktığını sanarak arkasını dönüp giden kişi hayatının şokunu yaşadı. Geri döndüğünde bluzun alev aldığını gören kişinin paniği kameralara yansıdı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntülerde bir kişi, bluzun üzerinden sarkan ipi yakarak kötü görüntüyü düzeltmek istedi.
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İpin söndüğünü sanarak dükkanın içine doğru yürüyen adam arkasını döndüğünde alev alan bluzu görünce şok geçirdi. İşte o anlar; 📹
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