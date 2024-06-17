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Bluzdan Sarkan İpi Yakayım Derken Az Kalsın Dükkanı Yakıyordu!

Bluzdan Sarkan İpi Yakayım Derken Az Kalsın Dükkanı Yakıyordu!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 14:31

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Dükkanda asılı bulunan bluz üzerinden sarkan ipi yaktığını sanarak arkasını dönüp giden kişi hayatının şokunu yaşadı. Geri döndüğünde bluzun alev aldığını gören kişinin paniği kameralara yansıdı. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntülerde bir kişi, bluzun üzerinden sarkan ipi yakarak kötü görüntüyü düzeltmek istedi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntülerde bir kişi, bluzun üzerinden sarkan ipi yakarak kötü görüntüyü düzeltmek istedi.

İpin söndüğünü sanarak dükkanın içine doğru yürüyen adam arkasını döndüğünde alev alan bluzu görünce şok geçirdi. İşte o anlar; 📹

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