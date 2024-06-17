Bluzdan Sarkan İpi Yakayım Derken Az Kalsın Dükkanı Yakıyordu!

Bir Kadın Boşanma Davası Sırasında 'Evlilik İçi İstismar'a Uğradığını Anlatırken Mahkemedekiler Ciddiye Almadı

Sanatçılara Seslendi: Gülse Birsel Rap Camiasının Sağlık Sorunlarına Sitem Etti!

İnternet Alemine Yön Veren Efsane Sosyal Medya 'Meme'leri Yapay Zeka ile Canlandı!

Erkekler Neden Böyle? Eşinin Evin Ortasına Koyduğu Poşeti Defalarca Görmesine Rağmen Asla Kaldırmadı