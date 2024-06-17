Sergen Yalçın’ın "Muazzam" Euro 2024 Önerileri: Her Tahmini Ters Tepti!

Türk futbolunun efsanelerinden Sergen Yalçın’ın, Euro 2024’te oynanacak maçlarla ilgili yaptığı tahminlerin ters tepmesi sosyal medyada gündem oldu. Sergen Yalçın’ın program partneri Candaş Tolga Işık da “muazzam” tahminlere tepkisiz kalmadı.