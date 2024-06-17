Sergen Yalçın’ın "Muazzam" Euro 2024 Önerileri: Her Tahmini Ters Tepti!
Sergen Yalçın’ın "Muazzam" Euro 2024 Önerileri: Her Tahmini Ters Tepti!
Türk futbolunun efsanelerinden Sergen Yalçın’ın, Euro 2024’te oynanacak maçlarla ilgili yaptığı tahminlerin ters tepmesi sosyal medyada gündem oldu. Sergen Yalçın’ın program partneri Candaş Tolga Işık da “muazzam” tahminlere tepkisiz kalmadı.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık ile birlikte YouTube üzerinden yayın yapan KAFA Sports isimli kanalda Euro 2024’te oynanacak maçlarla ilgili tahminlerini söyledi.
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Sergen Yalçın’ın, önde gördüğü ve muhakkak kazanır dediği takımların farklı yenilgiler alması sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Yalçın’ın programdaki partneri Candaş Tolga Işık da tahminler ve maç sonuçları sonrasında paylaşımda bulundu.
“EKGedik” isimli kullanıcı tarafından hazırlanan ve sosyal medyada gündem olan video 👇
Sergen Yalçın'ın tahminlerdeki "muazzam" öngörüsü sosyal medyada da konuşuldu 👇
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