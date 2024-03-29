1997'de Sergen Yalçın'ın Cem Uzan'dan Aldığı Transfer Ücretiyle Neler Alınıyordu? 26 Yıl Sonra Ne Alınır?

ABD enflasyonuyla bu paranın bugünkü değeri 16 milyon 663 bin 521 dolar. Dolar üzerinden (Dolar/TL kuru 32,37) TL değeri 539 milyon 398 bin 175 liraya yükselmiş.

Ayrıca Cem Uzan ve Sergen Yalçın gayet de genç görünüyor ancak bu detay bizi ilgilendirmiyor. Gelelim bu paraya o günlerde neler alınabileceğine?