Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
1997'de Sergen Yalçın'ın Cem Uzan'dan Aldığı Transfer Ücretiyle Neler Alınıyordu? 26 Yıl Sonra Ne Alınır?

1997'de Sergen Yalçın'ın Cem Uzan'dan Aldığı Transfer Ücretiyle Neler Alınıyordu? 26 Yıl Sonra Ne Alınır?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 14:59

Takvimleri geri saralım. Yıl 1997, Cem Uzan İstanbulspor'un başında ve Sergen Yalçın'ı transfer ediyor. Bomba transferde konuşulan para o günlerde dudak uçuklatıyor. Peki o paraya neler alınabiliyordu? 26 yıl sonra aynı paraya neler alınır?

İçeriğin Devamı Aşağıda

"futboollkolik" Instagram hesabından paylaştığı videoda Sergen Yalçın'ın 1997'de İstanbulspor'a 1 trilyon 235 milyar liraya transfer olduğunu öğreniyoruz.

"futboollkolik" Instagram hesabından paylaştığı videoda Sergen Yalçın'ın 1997'de İstanbulspor'a 1 trilyon 235 milyar liraya transfer olduğunu öğreniyoruz.

Sergen Yalçın, İstanbulspor formasıyla 40 maça çıktı ve 15 gole imza attı. Günümüzde bu para 1 milyon 235 bin TL ederken, enflasyonla bugün 476 milyon 694 bin 368,54 TL ediyor.

Euro karşılığı 5 milyon euro olarak medyada geçen paranın, dolar bazında değeri de 13 Haziran'da gerçekleşen transferde (144.560 dolar/TL kurundan) 8 milyon 543 bin 165 dolar ediyor.

Euro karşılığı 5 milyon euro olarak medyada geçen paranın, dolar bazında değeri de 13 Haziran'da gerçekleşen transferde (144.560 dolar/TL kurundan) 8 milyon 543 bin 165 dolar ediyor.

ABD enflasyonuyla bu paranın bugünkü değeri 16 milyon 663 bin 521 dolar. Dolar üzerinden (Dolar/TL kuru 32,37) TL değeri 539 milyon 398 bin 175 liraya yükselmiş. 

Ayrıca Cem Uzan ve Sergen Yalçın gayet de genç görünüyor ancak bu detay bizi ilgilendirmiyor. Gelelim bu paraya o günlerde neler alınabileceğine?

İstanbulspor'un 1997'de Sergen Yalçın'a ödediği transfer ücretiyle 124 ev alınıyor. Bir evin değerinin o günlerde yaklaşık 10 milyar olduğunu anlıyoruz.

İstanbulspor'un 1997'de Sergen Yalçın'a ödediği transfer ücretiyle 124 ev alınıyor. Bir evin değerinin o günlerde yaklaşık 10 milyar olduğunu anlıyoruz.

İstanbul'da ortalama bir evin değerinin 4.312.500 TL olmasından yola çıkarsak, günümüzde 110 ev alınabiliyor.

62 Boğaz manzaralı villa alınıyor. Bakılınca Boğaz manzaralı bir villanın 19 milyar 919 milyon 354 bin 838 lira olduğu görülüyor.

62 Boğaz manzaralı villa alınıyor. Bakılınca Boğaz manzaralı bir villanın 19 milyar 919 milyon 354 bin 838 lira olduğu görülüyor.

Günümüzde manzarasına bakmadan İstanbul'da bir villanın 21 milyon 332 bin 154 lira ortalamada olmasından yola çıkarsak, ki Boğaz manzarası fiyatı 3 katına çıkarır da bakmayalım artık, 22 villa alınıyor.

112 bin 272 adet cumhuriyet altını alınıyor. Fiyatlara bakınca o gün satış fiyatı 10 milyon 488 bin 44 TL olan cumhuriyet altınından 117 bin 753 adet alınıyor.

112 bin 272 adet cumhuriyet altını alınıyor. Fiyatlara bakınca o gün satış fiyatı 10 milyon 488 bin 44 TL olan cumhuriyet altınından 117 bin 753 adet alınıyor.

Bugün fiyatı 16 bin 478 lira olan cumhuriyet altınından 28 bin 929 adet alınıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arabadan önce motor bakalım. 618 adet motor alınabiliyor.

Arabadan önce motor bakalım. 618 adet motor alınabiliyor.

Günümüzde aynı marka motorun en uygun fiyatının 40 bin 800 euro olmasından yola çıkarsak (35 euro/TL kuruyla 1 milyon 428 bin TL) 333 tane motor alabiliyoruz.

Geldik arabalara! Önce yerli modellerden başlayalım. 882 adet alınan arabanın bugün sıfırı olmadığından muadiline bakacağız.

Geldik arabalara! Önce yerli modellerden başlayalım. 882 adet alınan arabanın bugün sıfırı olmadığından muadiline bakacağız.

939 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat Egea'dan bugün 507 adet alınabiliyor.

Lüks kategoriye geçerek Mercedes 500'den 103 adet alınabilirken, günümüzde E serisinin en uygun fiyatlı olanı 4 milyon 475 bin 500 TL olunca 106 adet alınıyor.

Lüks kategoriye geçerek Mercedes 500'den 103 adet alınabilirken, günümüzde E serisinin en uygun fiyatlı olanı 4 milyon 475 bin 500 TL olunca 106 adet alınıyor.

Sergen Yalçın transfer ücretiyle 1997'de 155 tane BMW 5.20 alabilirken, günümüzde aynı model 6 milyon 50 bin TL olunca 78 adet alabiliyor.

Sergen Yalçın transfer ücretiyle 1997'de 155 tane BMW 5.20 alabilirken, günümüzde aynı model 6 milyon 50 bin TL olunca 78 adet alabiliyor.

1997'de 11 milyon 339 bin 802 lira olan asgari ücretle Sergen Yalçın'ın transfer ücreti 108 bin 908 asgari ücret ederken, günümüzde 17 bin 2 TL'den 28 bin 37 asgari ücret ediyor. Belki de sevindirici tek gelişme budur. Ne dersiniz?

1997'de 11 milyon 339 bin 802 lira olan asgari ücretle Sergen Yalçın'ın transfer ücreti 108 bin 908 asgari ücret ederken, günümüzde 17 bin 2 TL'den 28 bin 37 asgari ücret ediyor. Belki de sevindirici tek gelişme budur. Ne dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o transferin finansal hikayesi...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?