1997'de Sergen Yalçın'ın Cem Uzan'dan Aldığı Transfer Ücretiyle Neler Alınıyordu? 26 Yıl Sonra Ne Alınır?
1997'de Sergen Yalçın'ın Cem Uzan'dan Aldığı Transfer Ücretiyle Neler Alınıyordu? 26 Yıl Sonra Ne Alınır?
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"futboollkolik" Instagram hesabından paylaştığı videoda Sergen Yalçın'ın 1997'de İstanbulspor'a 1 trilyon 235 milyar liraya transfer olduğunu öğreniyoruz.
Euro karşılığı 5 milyon euro olarak medyada geçen paranın, dolar bazında değeri de 13 Haziran'da gerçekleşen transferde (144.560 dolar/TL kurundan) 8 milyon 543 bin 165 dolar ediyor.
İstanbulspor'un 1997'de Sergen Yalçın'a ödediği transfer ücretiyle 124 ev alınıyor. Bir evin değerinin o günlerde yaklaşık 10 milyar olduğunu anlıyoruz.
62 Boğaz manzaralı villa alınıyor. Bakılınca Boğaz manzaralı bir villanın 19 milyar 919 milyon 354 bin 838 lira olduğu görülüyor.
112 bin 272 adet cumhuriyet altını alınıyor. Fiyatlara bakınca o gün satış fiyatı 10 milyon 488 bin 44 TL olan cumhuriyet altınından 117 bin 753 adet alınıyor.
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Arabadan önce motor bakalım. 618 adet motor alınabiliyor.
Geldik arabalara! Önce yerli modellerden başlayalım. 882 adet alınan arabanın bugün sıfırı olmadığından muadiline bakacağız.
Lüks kategoriye geçerek Mercedes 500'den 103 adet alınabilirken, günümüzde E serisinin en uygun fiyatlı olanı 4 milyon 475 bin 500 TL olunca 106 adet alınıyor.
Sergen Yalçın transfer ücretiyle 1997'de 155 tane BMW 5.20 alabilirken, günümüzde aynı model 6 milyon 50 bin TL olunca 78 adet alabiliyor.
1997'de 11 milyon 339 bin 802 lira olan asgari ücretle Sergen Yalçın'ın transfer ücreti 108 bin 908 asgari ücret ederken, günümüzde 17 bin 2 TL'den 28 bin 37 asgari ücret ediyor. Belki de sevindirici tek gelişme budur. Ne dersiniz?
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İşte o transferin finansal hikayesi...
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