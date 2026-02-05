Aşkta Ne Kadar Unutulmaz Bir Kadınsın?
Arkasında özlem duygusunu bırakmayı sevenler buraya! Aşkta ne giden unutur ne de kalan. Bazen unutulur ama izi kalır ve bir süre geçmez. Gün gelir unutamadığın o adam yine karşına çıkar, çünkü bir yerlerde iz bırakmışsındır!
Sen ne kadar unutulmaz bir kadınsın?
1. Seni ilk kez gören insanlar, hakkında ilk olarak genellikle ne düşünüyorlar?
2. Partnerinle çok basit bir konuda zıtlaştınız diyelim. Geri adım atar mısın?
3. Dürüst ol: İlişkide erkeğin güç ve statüsü senin için ne kadar önemli?
4. Daha önce terk edildiysen eski sevgilin sana geri döndü mü hiç?
5. Devam edelim! Kendini bu görsellerden hangisiyle bağdaştırdın?
6. Erkekler sana romantik anlamda en çok hangi özelliğin için bağlanıyor diye sorsak?
7. Aşk için her şey mübah mıdır?
8. Son sorudayız! Sence bir ilişkiyi unutulmaz kılan şey nedir?
Sen uzun süre hafızalarda kalan bir kadınsın!
Bir erkeğin seni unutması epey zor!
Seni unutmak için hafıza kaybı yaşamak gerekiyor!
Seni unutmaya kimse cesaret bile edemez!
