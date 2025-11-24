24 Kasım Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?
İzmir'de Bugün Hava Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen tahminlere göre İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklığın en yüksek 21 dereceyi bulması beklenen İzmir'de nem oranının da gün içinde düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın hakim olacağı İzmir'de hafta sonuna kadar yağışların sürmesi bekleniyor.
İzmir'de hava durumu için detaylar...
İzmir'de etkisini göstermesi beklenen yağışlar yerini bulutlu havaya bıraktı.
