24 Kasım Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Merve Ersoy
24.11.2025 - 08:35

İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen tahminlere göre İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklığın en yüksek 21 dereceyi bulması beklenen İzmir'de nem oranının da gün içinde düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın hakim olacağı İzmir'de hafta sonuna kadar yağışların sürmesi bekleniyor.

İzmir'de hava durumu için detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
İzmir'de etkisini göstermesi beklenen yağışlar yerini bulutlu havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların ay sonundan itibaren ülkenin batı kesiminde etkili olacağına dair tahminini yayınlamıştı. Dün yağış olması beklenen İzmir'de bugün bulutlu ve kapalı havanın hakim olacağı tahminler arasında yer alıyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 21 derece, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

