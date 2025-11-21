21 Kasım Cuma İzmir Hava Durumu: İzmir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?
21 Kasım Cuma İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar İzmir'de kendisini göstermiyor. İzmir'de güneşli bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de bugün sabah saatlerinde 17 öğlen saatlerinde 25 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 21 Kasım Cuma İzmir hava durumu bilgileri…”
İzmir'de öğlen saatlerine kadar sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
