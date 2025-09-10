onedio
2025 YKS Ek Tercihler (2. Yerleştirme) Ne Zaman Başlıyor? ÖSYM Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

2025 YKS Ek Tercihler (2. Yerleştirme) Ne Zaman Başlıyor? ÖSYM Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 15:30

YKS ek tercih süreci, üniversite hayali kuran adaylar için ikinci bir fırsat sunuyor. ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzla birlikte ek yerleştirme takvimi ve başvuru adımları netleşecek. İlk yerleştirmelerin ardından dolmayan kontenjanlar için adaylara yeniden tercih imkanı sağlanacak. 

Peki YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılacak ve üniversitelerde boş kontenjan sayısı belli oldu mu?

2025 YKS Ek Tercihler Ne Zaman?

Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Tarihler bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuzu takip ederek tercih işlemlerini yapabilecek.

YKS Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

Adaylar kılavuz üzerinden boş kontenjanlara, taban puanlara ve başvuru koşullarına ulaşabilecek.

YKS Ek Tercih Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ek tercihler, yalnızca ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra tercihlerini elektronik ortamda iletecek. 

Tercih süresi boyunca adaylara belirli sayıda tercih hakkı tanınacak ve işlemler kılavuzda belirtilen tarihler içinde tamamlanacak.

Üniversitelerin Boş Kontenjan Sayısı Belli Oldu mu?

Hayır, henüz belli olmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından devlet ve vakıf üniversitelerinde sınırlı sayıda boş kontenjan kaldı. 

Boş kalan kontenjanlar, ÖSYM tarafından ilan edilerek ek tercih kılavuzunda duyurulacak. Adaylar bu kontenjanlara göre tercihlerini yapabilecek.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
