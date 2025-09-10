2025 YKS Ek Tercihler (2. Yerleştirme) Ne Zaman Başlıyor? ÖSYM Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?
YKS ek tercih süreci, üniversite hayali kuran adaylar için ikinci bir fırsat sunuyor. ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzla birlikte ek yerleştirme takvimi ve başvuru adımları netleşecek. İlk yerleştirmelerin ardından dolmayan kontenjanlar için adaylara yeniden tercih imkanı sağlanacak.
Peki YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılacak ve üniversitelerde boş kontenjan sayısı belli oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 YKS Ek Tercihler Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YKS Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?
YKS Ek Tercih Başvurusu Nasıl Yapılır?
Üniversitelerin Boş Kontenjan Sayısı Belli Oldu mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın