2025'in En İyi Manifest Şarkısı Hangisiydi?

Kabul edelim 2025'in en popüler olaylarından birkaçı da Manifest'in şarkılarıydı... Hepimiz dinledik, yer yer bağıra çağıra eşlik ettik. Peki 2025'te bir türlü dilimizden düşmeyen en iyi Manifest şarkısı hangisiydi? İşte bu ankette bunu seçiyoruz, hadi bakalım!