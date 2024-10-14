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15 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 19:01

Rutini yıkacak cesaretiniz olacak! Peki 15 Ekim Salı gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün günlük işlerini yaparken bir anda yaratıcı bir ilham dalgasına kapılabilirsin! Rutini ve her gün tekrarlananı farklı bir gözle görebilirsin. Düzen ve disiplin seven Başak burçları için yeni bir gün, bugün kalıplar olmayacak. Aşk hayatından çalışma düzenine her şeyi bir kenara bırakabilirsin. Senin maceran başlıyor... 

Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, rutini yıkman için sana cesaret veriyor. Gökyüzü bu cesaretini ödüllendirecek. Bir anlık karar ile ortaya attığın fikir, çalışma arkadaşlarından ve hatta üstlerinden beklenmedik bir destek görmeni sağlayacak. Böylece iş ortamında ani bir terfi fırsatı yakalayabilirsin. Eğer kendi işini yapıyorsan, riskli ve öngörülmez bir adımla işini büyütebilirsin. 

Aşk hayatında ise yüzünü bitmiş bir aşka çevirebilirsin. Hislerine karşı çıkmayarak aşkı kucaklayabilirsin. Zaten bir birlikteliğin içindeysen, o zaman senin için evlilik zamanı. Yıldırım nikahı ile dünya evine girebilirsin. Ne diyelim, zaten en iyi balayı ayı Ekimdir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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