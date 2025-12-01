onedio
1 Aralık Pazartesi Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Oğuzhan Kaya
01.12.2025 - 09:06

1 Aralık Pazartesi Antalya hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar Antalya’da da kendini göstermiyor. Önümüzdeki üç gün yağış beklenmeyen Akdeniz kentinde bugün açık bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da bugün 20 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 1 Aralık Antalya hava durumu bilgileri…”

Antalya'da açık bir hava gözlemleniyor. Bugün en yüksek sıcaklık 20 derece.

Yapılan son tahminlere göre, kent bu hafta yağış alabilir Değerlendirmelere göre gün içi en yüksek sıcaklık 20 dereceyle akşam saatlerinde sıcaklık 14 derecelere inecek. Yurt genelinde etkili olan yağışların Perşembe günü gelmesi bekleniyor.

