Toprağın Sessiz Çığlığı

Tarım mı, İnşaat mı?

Fuar alanındaki ilk ve en çarpıcı gözlemim, sektörel sınırların birbirine karışmış olmasıydı. Geleneksel olarak pullukların, tohum makinelerinin ve traktörlerin domine etmesi gereken alanlarda, artık ekskavatörlerin, yükleyicilerin ve ağır sanayi ekipmanlarının ağırlığı hissediliyor.

İzmir, sadece tarımın değil, sanayi ve inşaatın da merkezi olma yolunda ilerlerken, tarım fuarı da bu dönüşümden nasibini almış. İş makineleri üreten firmalar, tarım dışındaki inşaat sektörüne uygun ürünlerini 'tarım fuarı' çatısı altında sergilemeyi tercih etmişler. Bu durum bize şunu fısıldıyor,

Sektörler arası geçişkenlik mecburiyetten mi doğuyor, yoksa tarım kendi başına dev makineleri finanse edecek gücü mü kaybediyor?

Katılımcı Profili ve Yabancı Sermayenin 'Gözlemci' Statüsü

Fuarın bir diğer düşündürücü yanı ise yabancı katılımcı oranındaki gözle görülür düşüş. Küresel pazarda 'Tarım Başkenti' olmaya aday bir İzmir’de, uluslararası stantların seyrekliği dikkat çekici. Yabancı yatırımcılar fuar alanında varlar, evet, ancak 'katılımcı' değil, daha çok 'gözlemci' konumundalar.

Sektör paydaşlarıyla yaptığım görüşmelerde, sahadaki profesyonellerin pazarla ilgili negatif yorumları ve gelecek kaygıları, yabancı yatırımcının tedirginliğini körüklüyor. Sermaye, güven ister, istikrar ister. Eğer sahadaki çiftçi ve üretici 'Önümüzü göremiyoruz' diyorsa, dış yatırımcının elini taşın altına koymasını beklemek hayalcilik olur.