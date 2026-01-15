Senin Gülümsemen Ne Kadar Güçlü?
Herkesin kendine özgü bir gülümsemesi var. Bazılarımız gülümsememizle ortamın havasını değiştirirken bazılarımızın daha buruk bir gülümsemesi var. Senin gülümsemen bunlardan hangisi, merak ediyor musun?
1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de yaşını seç bakalım.
3. Senin gülümsemen için ne diyorlar genelde?
4. Fotoğraflarda gülümser misin?
5. Stresle başa nasıl çıkarsın?
6. Peki dişlerini düzenli fırçalar mısın?
7. Diş ipi ve gargara gibi ağız bakım ürünlerini düzenli kullanır mısın?
8. Hangisini daha çok tüketiyorsun?
9. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
10. Son sorumuzu da cevapla ve testi bitirelim hadi! Gülümseyerek kötü bir günü atlatmak mümkün mü sence?
Senin gülümsemen ışıl ışıl bir gülümseme!
Senin gülümsemen utangaç bir gülümseme!
Senin gülümsemen yorgun bir gülümseme!
