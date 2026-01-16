Sadece Dikkatli Olanlar Bu Renk Körlüğü Testinde 10/10 Yapabiliyor!

Renk körlüğü, birçok insanın yaşadığı, ancak çoğunlukla fark edilmeden geçen bir durum. Ancak, bu durumun ne kadar yaygın olduğunu biliyor muydunuz? Renk körlüğü, dünya genelinde her 12 erkekten birinde ve her 200 kadından birinde görülüyor. İşte bu noktada, renk körlüğünüz olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak bir test hazırladık. Ancak bu testi geçmek hiç de kolay değil. Sadece en dikkatli olanlar, bu renk körlüğü testinde tam puan alabiliyor.