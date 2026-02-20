Onu Ne Zaman Unutacaksın? Söylüyoruz!

Bazı insanlar hayatımıza girer, bazılarıysa çıkmasına rağmen içeride iz bırakır. Bir şarkıda, bir sokak köşesinde, hiç olmadık bir anda akla düşer. Bu test tam olarak o hissin peşinde. Sorular masum görünebilir ama cevapların kalbinin hangi aşamada olduğunu fısıldıyor. Hazırsan geçmişle arana küçük bir mesafe koyuyoruz.