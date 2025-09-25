Hangisi Valide Sultan Olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osmanlı tarihiyle ilgili sorular yarışmacıları zorlamaya devam etti. Programda sorulan “Hangisi valide sultan olmamıştır?” sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu.