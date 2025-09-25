onedio
Hangisi Valide Sultan Olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Hangisi Valide Sultan Olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 22:25

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osmanlı tarihiyle ilgili sorular yarışmacıları zorlamaya devam etti. Programda sorulan “Hangisi valide sultan olmamıştır?” sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Hangisi valide sultan olmamıştır?

Hangisi valide sultan olmamıştır?

A- Kösem Sultan

B- Hürrem Sultan

C- Safiye Sultan

D- Hatice Turhan Sultan

Cevap B, yani Hürrem Sultan.

