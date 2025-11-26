onedio
Gümüşhane Üniversitesi’nde Rehine Krizi: Polis Silahlı Kişiyi İkna Etmeye Çalışıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 12:36 Son Güncelleme: 26.11.2025 - 13:08

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir kişi silahla okulu basıp bir kişiyi rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı. 

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

