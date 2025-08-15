En Beğendiğimiz Telefon Tasarımlarından Biri: HUAWEI Pura 80 Serisinin En İddialısı Pura 80 Ultra’yı İnceledik

Prestij Altın⁠ ve Altın Detaylı Siyah renk seçenekleri ile gelen Pura 80 Ultra, özellikle telefonda şık bir görünüm ve doku isteyen herkesi memnun edecek bir görünüme ve hisse sahip.

Arka kısımda altın lens halkaları ve XMAGE rozeti, telefonun premium çizgisini tamamlıyor. 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ise bu gösterişin sadece estetik olmadığını, dayanıklılıkla desteklendiğini kanıtlıyor. Güneş altında ekran parlaklığının 3000 nit seviyelerine çıkması, yaz güneşinin altında bile içeriği net görmeyi sağlıyor.