En Beğendiğimiz Telefon Tasarımlarından Biri: HUAWEI Pura 80 Serisinin En İddialısı Pura 80 Ultra’yı İnceledik
HUAWEI, Pura serisini baştan aşağı yeniden tanımlayan Pura 80 Ultra ile hem tasarım hem kamera hem de günlük kullanım deneyimi tarafında çıtayı yukarı taşıyor.
Yarattığı hisle “amiral gemisi” olduğunu belli eden bu telefonu gelin yakından inceleyelim.
HUAWEI Pura 80 Ultra, premium hissettiren şık bir görünümle geliyor.
Telefonun ekranı, dayanıklı olduğu kadar verimli de.
Sektörde bir başka ilk de kamera tarafında: Değiştirilebilir çift telefoto kamera.
1 İnç Ultra Lighting HDR Kamera ile video deneyimi de üst seviyede
Hareketli anları fotoğraflamak AI destekli özellikler sayesinde çok daha kolay
Yapay zeka, kamera özellikleri dışında da etkili.
HUAWEI, Pura 80 serisinde de güçlü bir batarya ve etkileyici şarj özellikleriyle karşımızda
Gbox ve MicroG sayesinde Google servislerini indirmek ve kullanmak da çok kolay
Serinin bir diğer üyesi olan Pura 80 Pro ise fiyat/performans dengesi yüksek bir telefon arayanlara uygun bir diğer seçenek.
HUAWEI Pura 80 Pro, kamera ve ekran özellikleri ile de dikkat çekiyor.
HUAWEI Pura 80 Ultra, tasarımıyla da içine girdiğinizde de sağladığı yüksek performansla oldukça etkileyici bir telefon.
