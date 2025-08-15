onedio
En Beğendiğimiz Telefon Tasarımlarından Biri: HUAWEI Pura 80 Serisinin En İddialısı Pura 80 Ultra’yı İnceledik

Huawei
15.08.2025 - 12:41

HUAWEI, Pura serisini baştan aşağı yeniden tanımlayan Pura 80 Ultra ile hem tasarım hem kamera hem de günlük kullanım deneyimi tarafında çıtayı yukarı taşıyor.

Yarattığı hisle “amiral gemisi” olduğunu belli eden bu telefonu gelin yakından inceleyelim.

HUAWEI Pura 80 Ultra, premium hissettiren şık bir görünümle geliyor.

Prestij Altın⁠ ve Altın Detaylı Siyah renk seçenekleri ile gelen Pura 80 Ultra, özellikle telefonda şık bir görünüm ve doku isteyen herkesi memnun edecek bir görünüme ve hisse sahip.

Arka kısımda altın lens halkaları ve XMAGE rozeti, telefonun premium çizgisini tamamlıyor. 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ise bu gösterişin sadece estetik olmadığını, dayanıklılıkla desteklendiğini kanıtlıyor. Güneş altında ekran parlaklığının 3000 nit seviyelerine çıkması, yaz güneşinin altında bile içeriği net görmeyi sağlıyor.

Telefonun ekranı, dayanıklı olduğu kadar verimli de.

Telefonun sektörde bir ilk olan sektörde bir ilk olan 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Camlı bu dayanıklı ekranı, 6,8 inç, 2848×1276 çözünürlüklü LTPO OLED panel, 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla oyundan günlük kullanıma her alanda yüksek performans ve yüksek verimlilik sağlıyor.

Sektörde bir başka ilk de kamera tarafında: Değiştirilebilir çift telefoto kamera.

Pura 80 Ultra’nın en çok konuşulan özelliği, sektörde bir ilk olan Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera. Tek bir lens içinde 3,7x telefoto ve 9,4x süper telefoto birleşmiş durumda.

Gündüz şehir silüetlerini 20x ile çekerken de, gece bir konser sahnesinde 50x’e kadar yaklaşırken de detay kaybı minimum. Ultra Chroma Kamera, bu yüksek zoom seviyelerinde bile renk doğruluğunu koruyor. Özellikle gece çekimlerinde dinamik aralık, rakip amiral gemilerinden belirgin şekilde daha geniş.

1 İnç Ultra Lighting HDR Kamera ile video deneyimi de üst seviyede

16EV dinamik aralık, gün batımında ya da gece ışık gösterilerinde bile hem parlak hem gölgeli alanları aynı karede doğru şekilde kaydediyor. TCG-HDR teknolojisi sayesinde gökyüzündeki en parlak alan patlamıyor, gölgelerdeki detaylar ise kaybolmuyor. AI Sinematik Motor, çekimlere hafif film dokusu katarak amatör videoları bile profesyonel hissettiriyor.

Hareketli anları fotoğraflamak AI destekli özellikler sayesinde çok daha kolay

Deklanşöre basmadan 1,5 saniye önce ve sonra çekim yapan Pura 80 Ultra, özellikle spontane anlarda hareketleri yakalama konusunda kurtarıcı. Üzerine bir de AI Çoklu Pozlama veya AI Uzun Pozlama efektlerini eklediğinizde, hareketli bir sahneyi ya da kalabalık bir caddeyi anında en etkileyici şekilde ölümsüzleştirebiliyorsunuz.

Yapay zeka, kamera özellikleri dışında da etkili.

EMUI 15 ile gelen AI Gürültü Engelleme ve Gizlilik Çağrısı özellikleri, görüşmeleri verimli hale getirmede oldukça başarılı. AI Gürültü Engelleme özelliği, gürültülü bir anda telefonla konuşurken sesimizin karşıya temiz bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Gizlilik Çağrısı ise karşı tarafın sesinin dışarıya çıkmamasını sağlayarak görüşmelerimizi daha ‘gizli’ hale getiriyor.

“Emoji Crush” ve “Air Hoops” gibi interaktif temalar ise telefonun ciddi havasına hafif bir eğlence katıyor. Örneğin Air Hoops, kilit ekranında mini bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ve epey eğlenceli.

Akıllı Kontrol Düğmesi ve Yapay Zeka Destekli Hareket Kontrolü gibi yine AI’dan güç alan özellikler de telefonu özelleştirip günlük kullanımda pratik hale getirmemize yardımcı oluyor.

HUAWEI, Pura 80 serisinde de güçlü bir batarya ve etkileyici şarj özellikleriyle karşımızda

5170 mAh pil, yoğun kamera ve ekran kullanımıyla bile günü rahat çıkarıyor. HUAWEI SuperCharge sayesinde Pura 80 Ultra 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği, telefonu kısa sürede doldurup tekrar yola devam etmenizi sağlıyor.

Gbox ve MicroG sayesinde Google servislerini indirmek ve kullanmak da çok kolay

AppGallery’nin geniş uygulama desteğine ek olarak MicroG ve GBox sayesinde Google servisleri de sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bu sayede YouTube, Google Maps veya Gmail gibi uygulamalara erişim konusunda bir eksiklik hissetmiyorsunuz.

Tek yapmanız gereken AppGallery üzerinden GBox’ı indirmek ve GBox üzerinden Play Store’a giriş yapmak. Sonrasında tüm Google uygulamalarını rahatlıkla indirip MicroG hizmeti sayesinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Serinin bir diğer üyesi olan Pura 80 Pro ise fiyat/performans dengesi yüksek bir telefon arayanlara uygun bir diğer seçenek.

Ultra’nın tüm özelliklerine göz attığımıza göre, yine bu özelliklerin birçoğuna sahip olan -Değiştirilebilir çift telefoto kamera ve 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam gibi özellikler dışında- Pura 80 Pro da oldukça iyi bir alternatif. 

Pura 80 Pro, Sırlı Kırmızı, Sırlı Siyah ve Sırlı Beyaz renk seçeneklerine sahip olan Pura 80 Pro, tasarım olarak Ultra model ile benzeşiyor. 5170 mAh pil ve 100W HUAWEI SuperCharge kablolu ve 80W 100W HUAWEI SuperCharge kablosuz şarj desteği de yine Pura 80 Pro'da da mevcut.

HUAWEI Pura 80 Pro, kamera ve ekran özellikleri ile de dikkat çekiyor.

6,8 inç, 2848×1276 çözünürlüklü 1-120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızına sahip olan Pura 80 Pro, oldukça dayanıklı bir ürün olan Kunlun Glass 2. Nesil cam ile geliyor.

Ultra Aydınlatma Makro Telefoto Kamera ve 1 inç Ultra Aydınlatma Kamerası gibi kamera özelliklerine de sahip olan Pura 80 Pro, değiştirilebilir çift telefoto kamera özelliğine sahip değil ancak yine de oldukça etkileyici bir kamera performansı sunuyor

Eğer bütçeniz daha düşükse ama yine de HUAWEI’nin yüksek performans sağlayan kamera, ekran ve batarya özelliklerinden yararlanan verimli bir telefon istiyorsanız bu telefona da buraya tıklayarak göz atabilir, AONEDIO80PRO kodu ile 2.500 TL indirim ile satın alabilirsiniz.

HUAWEI Pura 80 Ultra, tasarımıyla da içine girdiğinizde de sağladığı yüksek performansla oldukça etkileyici bir telefon.

Özellikle fotoğraf ve video tarafındaki yenilikler, onu rakiplerinden ayırıyor. Fiyat segmenti iddialı olsa da sunduğu teknoloji ve deneyim, bu etiketi haklı çıkarıyor. 

Eğer özellikle kamera tarafında güçlü bir telefon arıyorsanız, buraya tıklayarak HUAWEI Pura 80 Ultra’ya AONEDIO80U kodu ile 3.500 TL indirim ve lansmana özel fırsatlarla 26 Ağustos tarihinden itibaren ulaşabilirsiniz.

Ayrıca HUAWEI Pura 80 Ultra'ya 19 Ağustos'ta saat 12:00'da başlayacak depozito kampanyasında 99 TL'lik depozito ile 9.999 TL'lik indirim, WATCH GT 5 Pro 42m White ya da 46mm Black, 100W Şarj Aleti ve HUAWEI Care+ hediyeleri ile sahip olabilirsiniz.

Huawei
