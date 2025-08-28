Ayna Testini Geçemeyen Hayvan Türü Hangisi Oldu? Kim Milyoner Olmak İster
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Programda yarışmacıya yöneltilen “Hangi hayvan türünün 1970'te Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımayı kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan ‘ayna testi’ni geçebilen bir üyesi olmamıştır?” sorusu dikkat çekti. İzleyiciler doğru yanıtı merak ederek araştırmaya başladı.
İşte 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi hayvan türünün 1970'de Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımayı kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan "ayna testi"ni geçebilen bir üyesi olmamıştır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın