Ayna Testini Geçemeyen Hayvan Türü Hangisi Oldu? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 22:16

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Programda yarışmacıya yöneltilen “Hangi hayvan türünün 1970'te Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımayı kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan ‘ayna testi’ni geçebilen bir üyesi olmamıştır?” sorusu dikkat çekti. İzleyiciler doğru yanıtı merak ederek araştırmaya başladı.

İşte 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı...

Hangi hayvan türünün 1970'de Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımayı kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan "ayna testi"ni geçebilen bir üyesi olmamıştır?

A- Şempanze

B- Şişe Burunlu Yunus

C- Kedi

D- Asya Fili

Cevap C, yani Kedi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
