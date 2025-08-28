Ayna Testini Geçemeyen Hayvan Türü Hangisi Oldu? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Programda yarışmacıya yöneltilen “Hangi hayvan türünün 1970'te Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımayı kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan ‘ayna testi’ni geçebilen bir üyesi olmamıştır?” sorusu dikkat çekti. İzleyiciler doğru yanıtı merak ederek araştırmaya başladı.

İşte 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı...