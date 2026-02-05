onedio
Airfryer'da Köri Soslu Tavuk, Nohutlu Pilav ve İrmik Kek Nasıl Yapılır?

05.02.2026 - 18:01

Hem doyurucu hem de dengeli bir menü hazırladık. Bu menü, klasik lezzetlerden vazgeçemeyenlerin çook hoşuna gidecek! 😍

Köri Soslu Tavuk, Nohutlu Pilav ve İrmik Kek Nasıl Yapılır?

Köri Soslu Tavuk 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı krema

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1,5 çay kaşığı köri

  • 2 dal taze kekik

  • 6 adet kemiksiz tavuk kalça

Yapılışı:

1. Güveç haznesine tavukları yerleştirin. 170 derecede 10 dakika pişmeye bırakın.  Bir kasede krema, zeytinyağı, tuz, karabiber, ezilmiş sarımsak, köri ve taze kekiği karıştırın. 

2. 10. dakikada kremalı karışımı ekleyip 15 dakika daha pişirin. Tavukların büyüklüğüne göre pişme derecesini arttırabilirsiniz, içini kontrol ederek pişirmenizi öneririz. 

İrmik Kek 

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 1/2 su bardağı un 

  • 1,5 su bardağı irmik 

  • 1/2 paket kabartma tozu 

  • 1 paket vanilin 

  • ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve toz şekerini çırpın. Üzerine sıvı yağ, süt, un, irmik, kabartma tozu ve vanilini ekleyip koyu akışkan kıvamlı bir harç elde edin. 

2. Harcı kalıplara pay edip üzerlerine ceviz serpiştirin. 180 derecede 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin. 

Nohutlu Pilav 

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı baldo pirinç (suda bekletilmiş, yıkanmış, süzülmüş)

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

1. Suda bekletip, yıkayıp, süzdüğünüz pirinçleri güveç haznesine alın. Üzerine haşlanmış nohut, tereyağı, tuz ve sıcak su ekleyip 170 derecede 20 dakika ara ara karıştırarak pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

