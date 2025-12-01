onedio
1 Aralık Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Metehan Bozkurt
01.12.2025 - 10:26

Diyarbakır, 1 Aralık sabahına güneşli ama hafif puslu bir atmosferle başlıyor. Gün içinde sıcaklıkların 14–15°C seviyelerine kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde belirgin bir serinleme hâkim olacak. Yağış ihtimalinin düşük olduğu bugün, şehir genelinde sakin ve açık bir hava etkili olacak. “Diyarbakır’da bugün hava nasıl?” diye merak ediyorsanız, sizleri aşağıya alalım...

1 Aralık Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu

Diyarbakır bugün güneşli ama yer yer puslu bir gökyüzüne uyanıyor; sıcaklık öğle saatlerinde 14-15°C civarına çıkarken akşamla birlikte hızlıca 7-8°C’ye doğru inişe geçiyor. Gün boyunca hava büyük ölçüde sakin ve yağışsız seyredecek, öğleden sonra parçalı bulutlar kısa süreli geçiş yapabilir. Dışarı çıkacaksan ince bir mont tam karar, çünkü gündüz ılık olsa da akşam serinlik çaktırmadan çöküyor.

