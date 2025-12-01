1 Aralık Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Hava Durumu Bugün Nasıl?
Diyarbakır, 1 Aralık sabahına güneşli ama hafif puslu bir atmosferle başlıyor. Gün içinde sıcaklıkların 14–15°C seviyelerine kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde belirgin bir serinleme hâkim olacak. Yağış ihtimalinin düşük olduğu bugün, şehir genelinde sakin ve açık bir hava etkili olacak. “Diyarbakır’da bugün hava nasıl?” diye merak ediyorsanız, sizleri aşağıya alalım...
1 Aralık Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu
