Samimi Sunumlardan Anonsları Kulak Kesilenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Samimi Sunumlardan Anonsları Kulak Kesilenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.02.2026 - 16:33

Eski adı Twitter, yeni adı X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Şubat ayının ilk pazartesi günü hangi gönderiler öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Başlayalım!

Bir de ondan dinlemek lazım...

Bir de ondan dinlemek lazım...
twitter.com

Dump için yaşam sevinci lazım.

Dump için yaşam sevinci lazım.
twitter.com

Takdir edilesi...

Takdir edilesi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Nasıl becerdin onu?

Nasıl becerdin onu?
twitter.com

Kesin olurdun...

Kesin olurdun...
twitter.com

Çok pratik...

Çok pratik...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
