Patili Dostunla Sen Hangi Muhteşem İkilisiniz?
Patili dostunla aranızdaki bağı hiç bu kadar eğlenceli keşfetmemiştin! Birlikte nasıl bir muhteşem ikili olduğunuzu öğrenmeye hazır mısın?
Hadi seni teste alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başlayalım! Patili dostun hangi özelliğiyle öne çıkıyor?
2. Patili dostun nerede yatıyor?
3. Ne zamandır birbirinize dostluk yapıyorsunuz?
4. Aranızdaki sevgi dilini nasıl tanımlarsın?
5. Uzun bir aradan sonra eve gelsen tüylü dostun seni nasıl karşılar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onunla ne kadar iyi anlaşıyorsun puanlar mısın? (1 en düşük, 5 en yüksek)
7. Patili dostunun evdeki en yakın arkadaşı kim?
8. Son olarak, onunla iletişimin nasıl? Sözünü dinliyor mu?
Garfield ve John
Tom ve Jerry
Kraliçe Elizabeth ve Corgi
Shrek ve Eşek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın