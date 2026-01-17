Açık konuşalım, bu ilişkinin patronu sen değilsin; o! Sen sadece onun mama tedarikçisi, kapı açıcısı ve tüy tarayıcısısın ama bu durumdan hiç şikayetçi değilsin. Patili dostun tam bir aristokrat; tavırları, bakışları ve o 'dokunma bana' halleriyle evin gerçek sahibi olduğunu her saniye hissettiriyor. Ama o soğuk duruşunun altında sadece sana gösterdiği, o özel ve nadir sevgisi var ya? İşte o an dünyalara bedel. Siz dışarıdan bakıldığında seviyeli, içeride ise derin bir saygı ve hayranlığa dayalı, oldukça 'cool' bir ikilisiniz.