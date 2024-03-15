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Oruç Tutarken Zorlanmak İstemiyorsanız Sahurda Yememeniz Gereken 10 Şey

Oruç Tutarken Zorlanmak İstemiyorsanız Sahurda Yememeniz Gereken 10 Şey

Sanofi
Sanofi - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 16:48

Sonunda Ramazan geldi çattı... Ramazan'da oruç sürecini en kolay şekilde geçirmek için sahura özel birkaç önerimiz var!

1. Aşırı tuzlu yiyecekler

Sahurda yapılabilecek en büyük hatalardan biri, aşırı tuzlu yiyecekleri tüketmektir. Çünkü bu yiyecekler gün boyunca normal zamandan daha fazla susamanıza sebep olabilir. Böylece de iftar saatine kadar dakikaları saymak zorunda kalırsınız.

2. Fazla kafeinli içecekler

Kahve, çay veya kola gibi kafeinli içeceklerden canınız çekmiş olabilir. Ancak Ramazan boyunca sahur vaktinde bunlardan olabildiğince uzak durmanızı öneririz. Çünkü bu içecekler idrar söktürücü etkiye sahiptir, bu da susuzluğa sebep olabilir.

3. Fazla baharatlı yiyecekler

İçeceklerin yanı sıra tahmin edersiniz ki fazla baharatlı yiyecekler de gün boyunca susuzluğa sebep olabiliyor. Bu yüzden sahur yiyeceklerini daha çok baharatsızlardan yana seçmek gerekiyor.

4. Aşırı şekerli gıdalar

Ramazan’da en önemli şeylerden biri de beden sağlığını korumaktır. Bunu yapabilmek için aşırı şekerli gıdalara bir süreliğine ara vermek gerekiyor. Aşırı şeker tüketimi kan şekerini hızla yükseltip ardından düşürebilir. Bu da açlık hissini artıracaktır.

5. Yüksek karbonhidratlı ama düşük lifli gıdalar

Beyaz ekmek, beyaz pirinç veya şekerli kahvaltılık gevrekler gibi besinler yüksek karbonhidrat içerse düşük life sahiptir. Bu tür yiyeceklerin sindirimi kolaydır, o yüzden gün içinde rahatsızlık hissi yaratmaz ama daha erken aç hissetmeye sebep olabilir.

6. Gaz yapan yiyecekler

Lahana, brokoli gibi yiyecekler gaz yapar. Tabii bu yemek listesi kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir. Size kötü gelen yiyecekleri yemekten özellikle sahurda ekstra kaçınmanız gerekiyor. Bu tür yiyecekler gaz yaptığı için mideye rahatsızlık verir.

7. Aşırı yağlı yiyecekler

Sahurda aşırı yağlı yiyecekler tüketildiğinde gün boyunca sindirimle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle de ofiste çalışan biriyseniz bu bütün gün zorlanmanız anlamına gelir. Midenizin rahatsız olmaması için sahurda aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun.

8. Ağır hamur işleri

Yağlı yiyeceklerde söylediğimiz her şey doğal olarak ağır hamur işleri için de geçerli. Hamur işlerini o an yerken çok keyif alabilirsiniz ama sindirimi zorlaştırabileceği için gün boyunca midenizi rahatsız da edebilir.

9. Kuruyemişler

“Kim sahurda kuruyemiş yer ki?” diye düşünmeyin! İnsanın canı bir anda çekebiliyor. Ancak sahurda kuruyemiş yemek pek de mantıklı değil. Çünkü her ne kadar kuruyemişler yüksek kalorili olsa da su içeriği düşük olduğu için susuzluğa neden olabilir.

10. Aşırı tuz içeren peynirler

Sahuru kahvaltı ürünleriyle yapmak çok yaygındır. Aslında bunun hiçbir sakıncası yok, hatta birçok kişinin midesine daha iyi bile gelebilir. Ancak sofraya koyduğunuz ürünlere dikkat etmenizi öneririz. Özellikle de peynirin tuzlu olması bütün gün susuz hissetmenize sebep olabilir.

Enterogermina ile Sindirim sisteminiz Ramazan’a hazır!

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Sofralar, yemekler, misafirler hazır. Peki sindirim sistemimiz hazır mı?

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