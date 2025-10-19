onedio
Hangi Sporun Erkeklerin Yer Aldığı Müsabakalarında Kadınların Ringe Girmesi Yasaktır?

Hangi Sporun Erkeklerin Yer Aldığı Müsabakalarında Kadınların Ringe Girmesi Yasaktır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 23:27

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez yarışmacıya 'Hangi Sporun Erkeklerin Yer Aldığı Müsabakalarında Kadınların Ringe Girmesi Yasaktır?' sorusu soruldu! Peki bu sorunun cevabı nedir?

İşte 100 bin TL değerindeki soru ve cevabı!

Hangi Sporun Erkeklerin Yer Aldığı Müsabakalarında Kadınların Ringe Girmesi Yasaktır?

Hangi Sporun Erkeklerin Yer Aldığı Müsabakalarında Kadınların Ringe Girmesi Yasaktır?

A: Kungfu

B: Sumo

C: Boks

D: Grekoremen Güreş

Doğru Cevap: B (Sumo)

Sumo güreşinde Sumo ringine “dohyo” adı verilir ve bu alan kutsal kabul edilir. Sumo geleneğinde kadınların dohyo’ya girmesi kesinlikle yasaktır.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
