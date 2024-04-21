Giresun’da Yeni Anaokulu Heyecanı: Giresun’da Fark Yaratacak Natural Anaokulu Açılıyor: Giresun Kreş Fiyatları
Giresun’da Yeni Anaokulu Heyecanı: Giresun’da Fark Yaratacak Natural Anaokulu Açılıyor: Giresun Kreş Fiyatları
Kaynak: https://www.instagram.com/giresunnatu...
Giresun Natural Anaokulu, 2024-2025 yılında eğitim öğretime başlamak üzere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Uzman kadrosu ve fark yaratacak eğitim modeliyle adını duyurmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi ile karşılandı. Giresun’un en çok tercih edilen anaokulu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Giresun Natural Anaokulu Eylül ayında kapılarını açıyor. Peki Giresun’un yeni anaokulu Natural Anaokulu Giresun’da nerede? Giresun'da kreş mi anaokulu mu?
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2024-2025 eğitim öğretim yılı yaklaşırken yeni dönem için şehirlerde yeni okullar da açılmaya devam ediyor.
Karadeniz illerinden Giresun’da da yeni açılmak üzere hazırlanan Natural Anaokulu şehirde fark yaratmaya hazırlanıyor.
Eylül ayında kapılarını açacak olan Natural Anaokulu Giresun’da fark yaratacak eğitim modelleri ile öğrencilerini bekliyor.
Uzman kadrosu, yenilikçi eğitim modeli ile çocukların doğa ile iç içe yaşayarak öğrenecekleri eğitim modeli ile fark yaratmaya hazırlanıyor.
Tüm çocukların düzenli olarak gelişim takiplerinin yapılacağı, ‘şekersiz’ ve doğal beslenme ile sağlıklı nesiller yetiştirmeye hazırlanan Natural Anaokulu, doğa ile iç içe büyüyen mutlu çocuklarını bekliyor.
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Geniş, ferah ve en fazla 16 öğrencinin yer alacağı sınıflarda çocuklara VIP eğitim imkanı sunulacak.
Kendine ait bir köyü olan Natural Anaokulu'ndaki öğrenciler her hafta 1 günlerini doğal yaşan içerisinde geçirerek tarım ve hayvancılık etkinlikleri yapacaklar.
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