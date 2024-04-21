Giresun’da Yeni Anaokulu Heyecanı: Giresun’da Fark Yaratacak Natural Anaokulu Açılıyor: Giresun Kreş Fiyatları

Giresun Natural Anaokulu, 2024-2025 yılında eğitim öğretime başlamak üzere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Uzman kadrosu ve fark yaratacak eğitim modeliyle adını duyurmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi ile karşılandı. Giresun’un en çok tercih edilen anaokulu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Giresun Natural Anaokulu Eylül ayında kapılarını açıyor. Peki Giresun’un yeni anaokulu Natural Anaokulu Giresun’da nerede? Giresun'da kreş mi anaokulu mu?

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