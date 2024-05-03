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4 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 19:01

Venüs'ün hareketine kapılın... Hayata ve kendinize yetişmenin tam zamanı! Peki, 4 Mayıs Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Mayıs Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sosyal etkileşimlerde daha çekici ve etkileyici olabilirsin. Venüs'teki hareketlilik sosyal hayatına yansıyabilir. Girişken, heyecanlı ve hareketli yanlarınla hayata karışmak için acele eder gibi bir halin de olabilir. Bugünü güzel geçirmek mental anlamda senin için iyi bir başlangıç olabilir. Üzerindeki birtakım ailevi yüklerden ve akraba baskısından uzaklaşmak için bu fırsata odaklanmalısın. 

Zira bir süredir insanlar seni bir hayli yordu. Sosyal ilişkiler ve ailevi meselelerde düzeni sağlayan, dengeyi koruyan, kararsızlıklar için de bile işleri yoluna sokan taraf olmaktan vazgeçmek üzeresin. Bu konuda haksız da sayılmazsın. Hatta Venüs'ün hareket enerjisine kapılarak seyahate çıkmak, şehir hatta ülke değiştirmek sana iyi gelebilir. Dinlenerek geçireceğin hafta sonunda yanında kimi istediğine de karar ver. Belki gönlünü fetheden kişiyle bu tatili biraz da romantik bir başlangıca dönüştürebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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