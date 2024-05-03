4 Mayıs Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün derin meseleler ve gizli kalmış sorunlar ortaya çıkabilir. Merkür'deki hareketlilik, geçmişteki bazı konuları yeniden gözden geçirmeni gerektirebilir. Özellikle ailevi meseleler ve söylenen bazı yalanlar yeniden gündeme gelebilir. Tam da bu noktada tüm ilişkilerinde samimiyet ve derinlik arayışın artabilir. Hafta sonu boyunca kendi iç dünyanda çözmen gereken birtakım meseleler olabilir. Yalnız kalarak olayları kafanda kurmaya meyillisin. Bu yüzden sana, yalnızlıktan uzak durmanı tavsiye etmeliyiz.

Mesela bu süreçte partnerin, flörtün ya da eşinle zaman geçirmek, eski yaraların iyileşmesine izin vermeni kolaylaştırabilir. Kardeşlerin ya da çocuklarınla birlikte sosyal etkinliklere katılmayı da deneyebilirsin. Yeter ki biraz gergin geçecek bu hafta sonunda güvendiğin insanlarla kaliteli vakit geçir! Bu arada sana bir de iş hayatına dair uyarıda bulunacağız. Aile işine ilişkin yönetimsel politikalarda ya da miras konularında karar vermek için acele etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...