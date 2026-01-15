Evini Daha Büyük Gösterecek O Çözüm Ne?

Açıkta kalan eşyalar alanı olduğundan küçük ve karmaşık gösteriyor. Her eşyanın bir işlevi olmalı, geri kalanı yük! Kapalı depolama, çok amaçlı mobilyalar ve sade yüzeyler senin kurtarıcın olabilir. Açıkta duran rafları azaltmak, kablo kalabalığını gizlemek ve fazla objeleri ortadan kaldırmak alan algısını ciddi şekilde genişletir. Ayrıca küçük dekor objeleri yerine daha az ama büyük parçalar kullanmak gözü rahatlatır. Eşyalar azaldıkça ev nefes almaya başlar ve sen de rahatladığını hissedersin.