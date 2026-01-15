Evini Daha Büyük Gösterecek O Çözüm Ne?
Evinin metrekaresi küçük olabilir ama doğru hamleyle etkisini iki katına çıkarmak mümkün! Işık, renk, eşyaların yerleşimi gibi detaylar düşündüğünden çok daha belirleyici. Peki senin evini olduğundan daha büyük, ferah ve rahat gösterecek asıl çözüm ne? Bu testle öğreniyoruz! 👇
1. Evinde seni en çok boğan şey hangisi?
2. Hangisi hayatını kolaylaştırır?
3. İlk olarak evinin hangi köşesini değiştirmek istersin?
4. Salonun hangisi gibi görünse oradan hiç çıkmak istemezsin?
5. Peki, evinin güneş alma durumu nasıl?
6. Evinde en çok kullandığın alan hangisi?
7. Evinin tek bir sorununu sihirli değnekle çözebilecek olsan bu ne olurdu?
8. Evinde ekstra hangisi için bir alanın olsun istersin?
9. Başka bir eve gittiğinde ilk dikkat ettiğin detay hangisi oluyor?
Senin ilk işin fazla eşyalardan kurtulup dağınıklığı yok etmek olmalı!
Evinin ihtiyacı olan şey doğru aydınlatma!
Eşyaları doğru yerleştirmen gerekiyor!
