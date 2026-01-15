onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evini Daha Büyük Gösterecek O Çözüm Ne?

etiket Evini Daha Büyük Gösterecek O Çözüm Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.01.2026 - 15:01

Evinin metrekaresi küçük olabilir ama doğru hamleyle etkisini iki katına çıkarmak mümkün! Işık, renk, eşyaların yerleşimi gibi detaylar düşündüğünden çok daha belirleyici. Peki senin evini olduğundan daha büyük, ferah ve rahat gösterecek asıl çözüm ne? Bu testle öğreniyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evinde seni en çok boğan şey hangisi?

2. Hangisi hayatını kolaylaştırır?

2. Hangisi hayatını kolaylaştırır?

3. İlk olarak evinin hangi köşesini değiştirmek istersin?

4. Salonun hangisi gibi görünse oradan hiç çıkmak istemezsin?

5. Peki, evinin güneş alma durumu nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evinde en çok kullandığın alan hangisi?

7. Evinin tek bir sorununu sihirli değnekle çözebilecek olsan bu ne olurdu?

8. Evinde ekstra hangisi için bir alanın olsun istersin?

9. Başka bir eve gittiğinde ilk dikkat ettiğin detay hangisi oluyor?

Senin ilk işin fazla eşyalardan kurtulup dağınıklığı yok etmek olmalı!

Açıkta kalan eşyalar alanı olduğundan küçük ve karmaşık gösteriyor. Her eşyanın bir işlevi olmalı, geri kalanı yük! Kapalı depolama, çok amaçlı mobilyalar ve sade yüzeyler senin kurtarıcın olabilir. Açıkta duran rafları azaltmak, kablo kalabalığını gizlemek ve fazla objeleri ortadan kaldırmak alan algısını ciddi şekilde genişletir. Ayrıca küçük dekor objeleri yerine daha az ama büyük parçalar kullanmak gözü rahatlatır. Eşyalar azaldıkça ev nefes almaya başlar ve sen de rahatladığını hissedersin.

Evinin ihtiyacı olan şey doğru aydınlatma!

Senin evini büyütecek en etkili şey doğru ışık kullanımı! Doğru aydınlatma olmadığında en geniş alan bile dar hissedilir. Tek bir tavan ışığı yerine katmanlı aydınlatma kullanmalısın; lambader, masa lambası ve apliklerle alan derinleştirebilirsin. Aynaları pencereye yakın konumlandırmak, gün ışığını yansıtarak mekanı iki kat ferah gösterir. Açık renk tül perdelerle ışığın önünü kesmemek de çok önemli! Işık çoğaldıkça duvarlar geri çekilmiş gibi görünür ve istediğin geniş alana kavuşabilirsin!

Eşyaları doğru yerleştirmen gerekiyor!

Senin evini büyük gösterecek asıl hamle yerleşim planı! Mobilyalar yanlış konumlandığında alan bölünüyor ve küçülüyor. Duvarlara yaslanmış, geçiş alanlarını açık bırakan bir eşya düzeni ortama ferahlık katar. Mobilyaları duvardan birkaç santim ayırmak bile mekana derinlik hissi katar. Alanları halı veya ışıkla bölmek, ama fiziksel olarak ayırmamak göz algısını rahatlatır. Yerleşimi çözdüğünde evin olduğundan çok daha büyük görünebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın